Лидер СДПГ выражает искреннюю признательность Нурипуру и Лэнгу за их похвальный вклад.

СПД приветствует совместные усилия после ухода руководства "Зелёных". Из своей парламентской группы они не ожидают изменений в работе коалиции.

Лидеры СПД Сакка Эскен и Ларс Кlingerбейл приветствовали уходящее руководство "Зелёных" за их сотрудничество. В совместном заявлении они признали: "Мы всегда открыто и устойчиво общались и решали проблемы на высшем уровне наших двух партий". Они также добавили: "Несмотря на наши политические разногласия, это партнёрство было приятным благодаря прочным личным связям". В результате они выразили искреннюю благодарность Омиду Нурипуру и Рикарде Ланг. Они не сделали никаких комментариев о возможных последствиях для коалиции "СПД-Зелёные-ФДП".

Ранее Маст уже высказалась от имени парламентской группы. Она одобрила решение "с уважением", считая, что "Зелёные всё ещё будут продвигать свои темы в коалиции "светофор". Поэтому я считаю, что это внутренняя перестановка в партии "Зелёные", а не перестановка в правительстве или парламентской группе "Зелёные". Маст подчеркнула, что не видит никакого влияния на работу СПД или коалиции "светофор". Другие партии также имели свои независимые проекты в правительстве. "Мы всё ещё в рабочем режиме, как и прежде".

"СПД готов к работе", - заявила Маст о возможных последствиях решения "Зелёных" для её партии. Исполнительный комитет был запланирован на 12 и 13 октября. Было ясно, что они начнут избирательную кампанию в Бундестаг с канцлером Олафом Шольцем в качестве кандидата.

Лидеры СПД признали сотрудничество от парламентской группы "Зелёные", в частности Омида Нурипура и Рикарды Ланг, в своём совместном заявлении. Несмотря на уход руководства "Зелёных", Маст считала, что "Зелёные" всё ещё будут продвигать свои темы в коалиции СПД-Зелёные-ФДП.

Читайте также: