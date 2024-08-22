Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не откажется от своих враждебных намерений по отношению к Украине, мир нельзя достичь дипломатическими средствами". Эскен связывает свои замечания с критикой сопредседателя Левой партии САХРА ВАГЕНКНЕХТ. "Если, как госпожа Вагенкнехт и другие, мы прекратим поставки оружия Украине сегодня, завтра страна будет завоевана, а послезавтра стерта с карты. Это имело бы катастрофические последствия для безопасности во всей Европе, что не привело бы к уменьшению вооружений и уж точно не к миру".

11:48 PM Украина готовится к самому суровому зимнему периоду за всю историю страныИз-за повреждений, нанесенных российскими атаками инфраструктуре электроэнергии и энергоснабжения, Украина ожидает самую суровую зиму в своей истории. "Мы столкнулись с самой суровой зимой в истории", - заявил министр энергетики Украины ГЕРМАН ХАЛУЩЕНКО во время видеоконференции. Эта зима будет еще более суровой, чем предыдущая, так как повреждения от продолжающихся российских атак постепенно накапливаются. Армия России использует различные виды оружия в скоординированных атаках, чтобы нанести как можно больше ущерба, сказал он. В теплую зиму потребление электроэнергии составляет примерно 18 гигаватт, а в холодную - 19 гигаватт. Кроме того, необходимо создать резерв в 1 гигаватт, сказал Халусченк. Российские атаки разрушили около 9 гигаватт мощности.

11:08 PM НАТО повышает уровень безопасности на авиабазе в ГейленкирхенеИз-за воспринимаемой угрозы НАТО повышает уровень безопасности на авиабазе в Гейленкирхене, Северный Рейн-Вестфалия. Все несущественные сотрудники были отправлены домой, сообщил представитель базы. Это решение основано на информации разведки о потенциальной угрозе. "Это не повод для беспокойства и является превентивной мерой, чтобы мы могли продолжать наши критически важные операции", - сказал представитель. На месте присутствуют полицейские, но никаких дальнейших подробностей, таких как количество развернутых сил, не предоставляется.

10:07 PM Украина сообщает о ударе по опорному пункту в КурскеВоенные Украины сообщают о новом ударе по российским войскам в Курской области. В течение дня они атаковали российский опорный пункт с помощью точных американских бомб, заявил командующий ВВС МИКОЛА ОЛЕШЧУК. "Были поражены беспилотный пункт управления, радиоэлектронная warfare, техника, оружие и до 40 российских военнослужащих", - написал Олешчук вместе с видео, якобы показывающим удар.

9:43 PM Швейцария проводит первое заседание рабочей группы по мирной конференцииПосле мирной конференции в Швейцарии в июне состоялось первое заседание рабочей группы, сообщает Украина. В виртуальном сеансе приняли участие представители более 40 стран и организаций. Будет запланировано еще несколько подобных заседаний рабочих групп.

9:08 PM Хабек: Больше украинских беженцев должны работать в ГерманииМинистр экономики РОБЕРТ ХАБЕК надеется, что больше украинских беженцев в Германии найдут работу. Потенциальные препятствия, такие как семейные обстоятельства, болезнь, посттравматическое стрессовое расстройство или уход за детьми, могут помешать трудоустройству, сказал политик "Зеленых" в интервью Welt TV. "Однако в целом лучше для всех работать - это лучше для людей, для их интеграции и для социальной системы". Хабек скептически относится к заявлениям, подобным тем, которые сделал министр-президент Бранденбурга и социал-демократ ДИТМАР ВОЙДКЕ, который поставил под сомнение право украинских беженцев на пособия. "Я считаю, что это из-за несколько грубоватых восточно-германских избирательных кампаний и не было полностью продумано".

8:28 PM Бригада запускает контрнаступление в Харьковской области: два километра продвиженияВоенные Украины объявили о наступлении в Харьковской области. Солдаты продвинулись почти на два километра в зону фронта, заявил 3-й отдельный штурмовой батальон украинских сухопутных войск. Основной целью операции было ослабить наступательную способность 20-й армии Российской Федерации, что, по утверждению украинских военных, было достигнуто. Это не может быть независимо подтверждено. Батальон также сообщает, что российская сторона потеряла 300 солдат за последние четыре дня, и значительное количество техники и вооружения было уничтожено или повреждено. Масштаб объявленного контрнаступления остается неясным.

8:00 PM Служба разведки якобы вмешивается в российский телевещаниеВоенная разведка Украины (ГУР) якобы прервала вещание нескольких российских телеканалов и заменила его видеороликом о войне в Украине. "ГУР взломал российское телевидение и показал реальность войны [населению]", - сказал источник в службе разведки газете "Киевский пост" и новостному агентству RBC Ukraine. Видео было показано три раза в прайм-тайм накануне вечером. Пострадали каналы Первоуральск, Евразия 360 и Первый канал. В результате атаки девять каналов временно прекратили вещание, сообщается.

В Калининграде, российском анклаве, расположенном между Польшей и Литвой на Балтийском море, наблюдается уменьшение числа российских наземных войск, сообщает командующий литовскими вооруженными силами РАЙМУНДАС ВАЙКШНОРАС на новостном портале "Дельфи". Он связывает это сокращение с украинским наступлением в российской области Курск. В начале конфликта с Украиной наблюдались заметные перемещения техники и войск из Калининграда, сказал командующий. После завершения ротаций солдаты вернулись, но теперь наблюдается сокращение, в частности, наземных войск.

18:40 "Армяне? Кому они нужны?" – Лукшенко поджигает гневВ понедельник вечером протестующие якобы бросали яйца в посольство Белоруссии в Ереване, столице Армении, требуя высылки посла, как сообщают украинские СМИ. Ранее Лукашенко выразил неодобрение прозападным курсом Армении на российском телевидении, заявив: "Кому нужны армяне? Никто. Пусть развивают свою экономику и опираются на свои ресурсы. Что такое Франция? Кто такой Макрон? Завтра, когда Макрон уйдет, все забудут об армянах", имея в виду французского президента. Натянутые отношения между Арменией и ее давним союзником, Россией, ухудшились после того, как Азербайджан захватил Нагорный Карабах в военной операции в сентябре, положив конец тридцатилетнему армянскому сепаратизму.

18:03 Украина сообщает о жертвах при атаке с использованием планирующих бомбДва человека погибли в регионе Суммы, граничащем с российской областью Курск, в результате атаки с использованием двух планирующих бомб, сообщает прокуратура Украины. Российские бомбы были направлены на инфраструктурные компоненты. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Суммы ранее в четверг, заявив, что атаки на город уменьшились после захвата части Курска.

17:28 Российские власти: Танкер с нефтью загорелся после украинской атакиТанкер с топливом горит в порту Кавказ в Краснодарском крае, восточнее Крыма, сообщают российские власти. Они обвиняют в инциденте Украину. Различные российские СМИ распространяют фотографии и видео с пожаром и дымом. Украинская армия также делится такими медиа на платформах социальных сетей, заявляя: "Нептун навещает порт Кавказ". Неподтвержденные сообщения из российских Telegram-каналов сообщают, что корабль был поражен украинской ракетой "Нептун", although официальный радиус действия оружия составляет 300 километров, а фронт дальше. Москва широко использует порт для снабжения своих войск, участвующих в войне против Украины.

18:39 Обновление: Корабль затонул после пожара. На борту было 30 топливных цистерн.

16:41 Россия заявляет о победе возле Покровска, Украина сообщает о успехах в КурскеРоссийские войска заявляют, что захватили еще одну деревню возле города Покровск в восточной Украине, продвинувшись на 10 километров к важному логистическому центру. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах укрепить войска в регионе Покровск. В то же время он сообщает о украинских победах в российской области Курск, заявляя, что еще одна деревня была захвачена, и "фонд обмена" – захваченные солдаты – был увеличен. Согласно заявлениям, украинские силы теперь контролируют 94 деревни и более тысячи квадратных километров земли в Курске. Однако эти заявления еще предстоит проверить.

16:12 Украина отрицает попытку нападения на атомную электростанцию: Россия может сама совершить "ядерную провокацию"Украина опровергает заявления президента России Владимира Путина о том, что украинские войска пытались атаковать Курскую атомную электростанцию прошлой ночью. "Это абсолютная ложь", – заявляет Андрей Коваленко, глава отдела по противодействию дезинформации в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Ранее Россия распространяла ложную информацию о подготовке Украины к "ядерной провокации" на Курской и Запорожской АЭС. Однако все признаки указывают на то, что Россия может планировать эту провокацию, продолжает Коваленко. Он считает "вероятным возможность ядерной провокации со стороны России" из-за активного участия Путина.

15:46 Газовые хранилища ЕС почти полныГазовые хранилища в Европейском союзе на 90% полны, два месяца раньше установленного срока. ЕС заявляет о своей готовности к предстоящей зиме, как заявил Европейская комиссия. После начала военной агрессии России против Украины в июне 2022 года 27 стран ЕС согласились, что газовые хранилища в ЕС должны быть в среднем на 90% полны к ноября. Согласно данным портала Gas Infrastructure Europe, есть различия между странами: самый высокий уровень в Испании – 100%, а самый низкий – в Латвии около 69%. В Германии хранилища на 93,6% полны. ЕС стремится дальнейшее снизить свою зависимость от российского природного газа. Вместо этого он импортирует больше сжиженного природного газа (СПГ) из США и природного газа из Норвегии.

15:21 Путин: Украина атаковала российскую атомную электростанциюПрезидент России Владимир Путин обвиняет Украину в нападении на Курскую атомную электростанцию. "Противоположные силы пытались атаковать атомную электростанцию прошлой ночью", – заявляет Путин, не предоставляя никаких доказательств. "Международное агентство по атомной энергии было проинформировано", – добавляет Путин во время телевещания заседания кабинета министров. Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило озабоченность потенциальными последствиями боевых действий для атомной электростанции и призвало "все стороны проявить максимальную сдержанность". Подробнее здесь.

14:50 Руководитель МАГАТЭ посетит спорную Курскую АЭСГлава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить спорную Курскую атомную электростанцию в России на следующей неделе. Об этом сообщил представитель МАГАТЭ. В начале августа украинская армия провела неожиданное крупномасштабное нападение на российский регион Курск. Затем российский ядерный концерн "Росатом" предупредил о потенциальной угрозе для атомной электростанции из-за украинской агрессии, которая находится примерно в 100 километрах от украинской границы.

14:21 Россия: 115 000 жителей покинули угрожаемые регионы

115 000 человек были эвакуированы из опасных регионов вдоль украинской границы, как заявил заместитель премьер-министра Денис Мантуров. Он обсуждал оценку ущерба в сельском хозяйстве и промышленности, причиненного украинским наступлением, на встрече с президентом Владимиром Путиным и другими высокопоставленными чиновниками. "Я собрал вас, чтобы обсудить текущую ситуацию в приграничных регионах России", - сказал Путин в начале встречи.

14:00 Тюск доволен ролью Индии в переговорах по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Тюск оптимистично настроен по поводу роли премьер-министра Индии Нарендры Моди в урегулировании украинского конфликта. "Я рад, что премьер-министр выразил готовность лично работать над мирным, справедливым и быстрым разрешением войны", - сказал Тюск в Варшаве после встречи с Моди. Предложение Моди посредничать важно, поскольку он собирается посетить Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который не поддерживает западные санкции против России. Подробнее тут.

13:40 Наступление в Курске не ограничено

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что украинское наступление в Россию будет "пространственно и временно ограниченной операцией". Однако, по данным ситуационного отчета корреспондента ntv Наджи Крийвальд в Сумской области, на востоке Украины, признаков этого нет. "Наоборот", - говорит она.

13:20 Удар по базе ВВС в Саваслейке

По данным государственного украинского телеканала Suspilne, несколько российских военных самолетов были уничтожены в результате украинских атак на авиабазу в Саваслейке. По данным этих источников, был уничтожен сверхзвуковой перехватчик МиГ-31К и два стратегических военно-транспортных самолета Ил-76, и примерно пять самолетов, скорее всего МиГ-31К/И, были повреждены в результате атаки 16 августа. В результате атаки 13 августа был поражен склад топлива, и еще один МиГ-31К/И был поврежден.

13:06 Расследование ФСБ против журналистов CNN

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России начала уголовные расследования в отношении нескольких иностранных журналистов, в том числе корреспондента CNN и двух украинских журналистов, за съемку в российском регионе Курск. ФСБ утверждает, что журналисты незаконно пересекли государственную границу, чтобы снимать в украинском подконтрольном Судаке, и планирует скоро выдать международные ордера на их арест. Журналисты могут получить до пяти лет тюрьмы за пересечение границы и съемку в незаконном районе. Недавно американский журналист Эван Гершкович был освобожден из российского заключения в рамках обмена заключенными после приговора к 16 годам лишения свободы за якобы шпионаж. Подробнее тут.

12:34 Зеленский в приграничной зоне: фонд обмена пленными пополнен

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую приграничную зону на северо-востоке Украины, где украинские войска проникли в Россию более двух недель назад. Он объявил о захвате еще одного города в Курской области и пополнении "фонда обмена", что относится к захвату российских солдат для будущих обменов на тех, кто удерживается Россией. Зеленский упомянул, что нападения на Сумы и гражданские жертвы в этом районе уменьшились с наступлением в Курске. Он опубликовал видео со встречи с главнокомандующим украинской армией Алексеем Сырским, который информировал его о подкреплении на востоке Украины, где Россия продолжает продвигаться вперед.

12:06 Возможная российская разведка с помощью дронов возле критической инфраструктуры в Германии?

По данным газеты "Бильд", над крупнейшим промышленным парком в Шлезвиг-Гольштейне, Германия, были замечены подозрительные drones. В последние дни они летали на высокой скорости над выведенной из эксплуатации АЭС и терминалом СПГ в Бунсбюттеле. Прокуратура в Фленсбурге расследует подозрение в шпионаже с целью саботажа. Внутренние источники сообщают, что зона, закрытая для полетов над АЭС, неоднократно нарушалась, и было обнаружено подозрительное военное устройство. Как сообщает "Бильд", дроны, скорее всего, управляются российскими агентами и, возможно, были запущены с гражданских судов в Северном море. Подробнее тут.

11:40 Посольство США в Киеве предупреждает об угрозе авиационных ударов

Американское посольство в Киеве предупреждает об увеличении риска авиационных атак перед Днем независимости Украины в субботу. В ближайшие дни и в выходные дни высока вероятность того, что Россия нанесет удары по Украине с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет, как указано на их веб-сайте. Украина отмечает 33-ю годовщину независимости от СССР 24 августа. С начала конфликта в Украине более двух с половиной лет назад этот праздник стал более значимым для украинцев. Недавно украинские солдаты неожиданно пересекли российскую границу в приграничной зоне Курска. Президент России Владимир Путин назвал это провокацией и пригрозил ответными действиями.

11:13 Пожар на военной базе в Волгограде

Загорелся военный объект, расположенный возле Мариновки в южной российской территории Волгоградской области. Местные жители сообщают о взрывах. Власти региона обвиняют украинский беспилотник в поджоге. Погибших нет.

10:41 Курск Теперь Зависит от Модульных Убежищ из РоссииКак сообщают местные власти, модульные укрытия устанавливаются для жителей в российском приграничном регионе Курск. "По моему распоряжению, администрация Курска определила центральные места для развертывания модульных укрытий", - объясняет губернатор Алексей Смирнов в Telegram. Укрытия строятся в местах с высокой проходимостью, таких как 60 остановок автобусов. Смирнов делится фотографией грузовика, перевозящего один из модулей. Укрытия также устанавливаются в двух других местах, в том числе в Курске, где расположен Курской АЭС. Россия утверждает, что Украина планирует атаковать этот объект, что Украина отрицает.

10:10 Украина Сообщает о Продолжающемся Прорыве в КурскеУкраина сообщает о более чем 40 атаках российских сил возле города Покровск. Большинство из них были отражены. Президент Зеленский гарантирует подкрепление для войск в этом районе. Кроме того, продвижение в Курской области продолжается.

09:42 Российские Регионы Подвергаются Атакам Украинских ДроновВ соответствии с официальными заявлениями, российская армия отражает многочисленные украинские воздушные атаки на западе страны. Как объясняет губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в Telegram, "Большинство дронов были уничтожены" возле села Мариновка (см. сообщение в 07:30). В приграничном регионе Курска губернатор Алексей Смирнов сообщает, что "Два украинских ракеты и беспилотник были нейтрализованы российской ПВО". В более южном регионе Ростов губернатор Василий Голубев заявляет, что "Атака пятью беспилотниками была отражена". Также сообщается об уничтожении дронов в российских регионах Воронеж и Брянск.

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09:09 Киев Ищет Одобрение США на Дальнобойное Оружие Против Российских ЦелиМинистр обороны Украины Рустем Умеров встречается в Киеве с bipartisan delegation от Палаты представителей США. Согласно министерству в Киеве, республиканец конгрессмен Роб Вітмен и демократ конгрессмен Дэвид Трон обсуждают ситуацию на фронте и политику Вашингтона в отношении использования дальнобойного оружия против российских целей с Умеровым. "Я подчеркнул, что мы должны немедленно получить разрешение от наших союзников на полное использование дальнобойного оружия против целей в России", - сказал Умеров. "Речь идет о защите наших мирных городов и сел".

08:36 Звезда "Звездных Войн" Запускает Сбор Средств для УкраиныАмериканский актер Марк Хэмилл, известный своей ролью Люка Скайуокера в "Звездных войнах", собирает средства для разминирования роботов для Украины. Вместе с экспертом по Восточной Европе Тимоти Сайнэром он планирует собрать 441 000 долларов через кампанию "Безопасная Территория". Роботы могут разминировать даже недоступные участки, на безопасном расстоянии от операторов. "Одним из самых жестоких преступлений, совершенных Россией в Украине, является рассеивание бесчисленных мин", - сказал Сайнэр. "Я посещал заброшенные районы возле фронта, где люди рискуют, чтобы помочь другим вернуться на свои фермы и дома. С этими роботами мины можно разминировать, и жизни можно спасти". Украина сильно заминирована, и ее разминирование может занять десятилетия.

08:01 Кремль Готовит Россиян к "Новой Реальности"Украинское проникновение в Курск представляет вызов для пропаганды Москвы. Хотя территории удалены, источник, связанный с Кремлем, сообщил независимому российскому порталу Meduza, базирующемуся в Риге, "Но даже проникновение на российскую территорию и захват контроля над деревнями - это новое и довольно тревожное событие". Чтобы успокоить возросшую тревогу, возникшую после вторжения в Курск, Кремль пытается подготовить россиян к жизни в "новой реальности" и "новой норме". Сообщение такое: враг действительно вошел на российскую территорию, его поражение неминуемо - но возвращение территории займет время, и россиянам нужно быть терпеливыми. В то же время они призываются "превратить негатив и шок в позитивное выражение" - в основном, собирая гуманитарные поставки для Курской области. В целом, все официальные лица, опрошенные Meduza, согласны с тем, что бои в Курской области могут продолжаться несколько месяцев. Источник близкий к правительству отмечает, что этот временной диапазон "довольно оптимистичен - если все пойдет хорошо".

07:30 Подтвержден Пожар на Военном Объекте в Волгограде, РоссияРоссийские власти подтвердили сообщения о пожаре на военном объекте в Волгограде, регионе на юге России, после атаки украинского дрона. Губернатор региона Андрей Бочаров объявил в Telegram, что дрон столкнулся с объектом. К счастью, жертв нет. Бочаров не уточнил, какой военный объект был затронут, но упомянул, что целью была деревня Мариновка, где Россия размещает авиационную базу.

06:56 Бывший Советник: Влияние Путина на Трампа Было Почти ГипнотическимПо словам бывшего советника по национальной безопасности США генерала Герберта Рэймонда Макмастера, российский президент Владимир Путин имел почти гипнотическое влияние на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в книге Макмастера "Война с самими собой: мое пребывание на посту в Белом доме Трампа", как сообщает "Гардиан". Макмастер заявил, что Путин эксплуатировал эго и комплексы Трампа лестью. Путин описал Трампа как "настоящего выдающегося человека, талантливого, несомненно". Влияние Путина на Трампа было настолько велико, что Макмастер предупреждал Трампа: "Он лучший лжец в мире". Макмастер считал, что Путин был уверен, что может "играть" с Трампом и добиться снижения санкций и выгодного для России вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

06:20 Взрыв на российской авиабазе в ВолгоградеНочью в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области слышались взрывы. По данным российских Telegram-каналов, эти взрывы, предположительно, были вызваны атакой дронов. Говорится о пожаре на прилегающей авиабазе. Волгоградская область находится примерно в 900 километрах юго-восточнее Москвы. Целью, возможно, была авиационная база в селе Октябрьское, расположенная примерно в 20 километрах от Калача-на-Дону. Жители региона сообщают о шести-десяти мощных взрывах с характерным звуком дронов, как сообщается в Telegram.

05:44 Германия готова предоставить дополнительную помощь Украине, если это будет необходимоЛидер социал-демократов Ларс Клингебейль предложил оказать дополнительную помощь Украине. Если запланированные миллиарды замороженных российских активов не смогут быть предоставлены Украине, Германия предоставит дополнительные средства, заявил Клингебейль в подкасте заместителя главного редактора "Бильд" Пауля Ронзихеймера. "Не должно доходить до того, что скажут: "Денег на Украину больше нет". В таком случае "мы, конечно, должны будем посмотреть в Германии, где найти средства", - сказал Клингебейль. "У нас есть ответственность перед Украиной. Решения должны быть найдены, и мы их найдем".

04:27 Украина комментирует ночные атаки беспилотников в РоссииВоенная разведка Украины ГУР прокомментировала ночные атаки беспилотников в России. Они были направлены на московский аэропорт Остафьево, авиационную базу в Миллерово в Ростовской области и центр радиосвязи, заявил главный ГУР Кирилл Буданов на военном сайте "The War Zone". Приблизительно 50 дронов были задействованы. Оценка возможного ущерба ведется. Российские власти объявили утром, что сбили 45 дронов над территорией России.

03:09 Бронежилеты и шлемы для избирателей на выборах в КурскеДля досрочных региональных выборов в спорном российском пограничном регионе Курск планируется экипировать избирателей бронежилетами и шлемами. Кроме того, дополнительные избирательные участки будут установлены в других районах для тех, кто покинул район, заявила глава региональной избирательной комиссии Татьяна Малахова, как сообщают российские новостные агентства. В регионе сохраняется чрезвычайное положение. Выборы губернатора и регионального парламента назначены в нескольких регионах России с 6 по 8 сентября. Жителям пограничных районов, в том числе в Курске, Белгороде и Брянске, уже разрешено досрочно голосовать по решению Центральной избирательной комиссии в Москве.

01:34 Фико чувствует давление из-за мнений по внешней политикеПремьер-министр Словакии Роберт Фико признался, что чувствует давление со стороны мнений в западных демократиях по важным вопросам внешней политики. Он считает, что тех, кто отклоняется от консенсуса, "арbitrarno davljat i ugrozaot izolyaciej" со стороны западных демократий. В годовщину московского вторжения 1968 года Фико провел параллели между жестоким подавлением "Пражской весны" и нынешним давлением мнений в Европе. Он выступает против военной помощи ЕС Украине и был обвинен в про-российских настроениях в результате.

00:12 Украина сообщает о 46 российских атаках возле Покровска за деньУкраина сообщает о 46 российских атаках вдоль линии фронта возле города Покровск на востоке Украины за день. Из них 44 были успешно отражены, заявил Генеральный штаб. Бой продолжается в двух других местах, заявил Генеральный штаб в 21:00 CET. По данным, 238 российских солдат были убиты или ранены в столкновениях. Нет информации о жертвах среди украинцев. Россия пока не комментировала.

22:59 Россия: Предотвращена украинская инфильтрация в БрянскеРоссия заявляет, что предотвратила попытку проникновения украинских "агитаторов" в российский пограничный регион Брянск, который граничит с Курском. Проникновение "украинской разведывательно-диверсионной группы" было предотвращено ФСБ и армией России, заявил губернатор Брянска Александр Богомаз. "Агрессоры получили по заслугам", - отметил он. Ситуация сейчас под контролем.

21:00 Зеленский: Украина ждет быстрого выделения миллиардов в виде помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина с нетерпением ждет быстрого выделения обещанных западных миллиардов в виде помощи. Эти средства будут частично получены от доходов конфискованных активов российского правительства. Хотя были даны многочисленные политические заверения, Зеленский в своем вечернем обращении говорит, что нужны более конкретные действия. "Но нам нужны активные меры", - говорит он. Украина нуждается в доходах от замороженных активов России для борьбы с российской агрессией. "Соответствующие переговоры длятся слишком долго, и нам нужны быстрые решения". На саммите "Большой семерки" в июне было обещано предоставить Киеву свежую финансовую помощь, с щедрым займом в $50 миллиардов, обеспеченным процентами от доходов замороженных активов России.

20:30 Путин хвалит укрепление торговых связей с КитаемПрезидент России Владимир Путин похвалил растущее сотрудничество с Китаем. "Наши торговые отношения процветают (...). То внимание, которое оба правительства уделяют торговым и экономическим связям, окупается", - сказал Путин во время встречи с премьером Китая Ли Цяном в Кремле. Китай и Россия имеют "амбициозные совместные проекты и программы в экономической и гуманитарной сферах", добавил Путин. Ли, по данным Кремля, считает китайско-российские отношения на "непревзойденной высоте". Партнерство между Россией и Китаем углубилось после вторжения России на Украину. Для России Китай является важным торговым партнером из-за западных санкций.

19:55 Запрос отклонен: бывший заместитель министра обороны России остается под стражейБывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, подозреваемый в коррупции, остается под стражей. Его ходатайство об домашнем аресте с жесткими условиями и апелляция на арест были отклонены, сообщает ТАСС. Ранее Булгаков курировал закупку материалов для российской армии перед увольнением. Московский суд также санкционировал арест двух предполагаемых сообщников Булгакова. Их компания, как считают посредники, получила девять контрактов от Булгакова с 2022 по 2024 год, причинив ущерб примерно в 50 миллионов рублей (500 000 евро).

19:30 Украина усиливает подразделения в ПокровскеПо словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина усиливает свои силы в ожесточенно оспариваемом районе Покровска на востоке страны. Он заявил на телеbriefing, что они знают о планах российских сил в этом районе. Одновременно украинское наступление в российском регионе Курск продолжается, сказал Зеленский. Хотя некоторые районы сейчас находятся под контролем Украины, он не предоставил дополнительной информации.

19:10 Украинцы в Венгрии сталкиваются с выселением из убежищПосле венгерского декрета, отказывающего в общем убежище украинским беженцам, многие украинцы в Венгрии рискуют лишиться своего убежища. Частные убежища уже начали выселять украинцев, сообщает Помощь по миграции. В Коце, к северу от Будапешта, около 120 беженцев, в основном ромские женщины и дети из западного региона Украины Транскарпатия, где есть значительное венгерское меньшинство, были вынуждены покинуть гостевой дом под наблюдением полиции.

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В свете текущей ситуации на Украине Европейский союз продолжает поддерживать военную помощь украинским силам, как заявила лидер СДПГ Сакка Эскен, критикующая идею прекращения поставок оружия, так как это приведет к захвату Украины и будет иметь катастрофические последствия для безопасности Европы. По мере эскалации tensions между Украиной и Россией министр энергетики Украины Герман Галущенко ожидает, что Украина переживет свой самый суровый зимний период из-за ущерба, нанесенного российскими атаками их энергетической инфраструктуре.

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