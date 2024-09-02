- Лидер СДПГ Хоманн выражает серьезные сомнения в коалиции с БСВ.

Геннинг Хоманн, лидер СДПГ в Саксонии, выразил сильное сомнение в отношении потенциальной коалиции, в которую может быть вовлечена БСВ. Траектория БСВ неясна, и в ее избирательной программе есть значительные пробелы, особенно в вопросах местной политики, отметил Хоманн.

Одним из возможных вариантов для правительства Саксонии могла бы стать коалиция ХДС, "Бундес 90/Зеленые" и СДПГ. Другой вариант - меньшинное правительство, состоящее из ХДС и СДПГ, с поддержкой БСВ. Хоманн также выразил сомнения по поводу этого варианта. Он подчеркнул, что хотя есть формальные возможности, они не гарантируют практического успеха. СДПГ, в сущности, остается открытой для переговоров.

В свете возможных вариантов коалиции Геннинг Хоманн выразил обеспокоенность участием БСВ в правительстве Дрездена, ссылаясь на ее неясную траекторию и отсутствие деталей в избирательной программе. Если будет сформировано меньшинное правительство с ХДС и СДПГ, поддерживаемое БСВ, остается вопросом, сможет ли оно добиться практического успеха в Дрездене.

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