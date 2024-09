Лидер СДПГ Хоманн выражает серьезные сомнения в коалиции с БСВ.

В Саксонии, гипотетическое сотрудничество между ХДС, БСВ и СДПГ теоретически может осуществиться. Исполнительный секретарь СДПГ engage in caution in his statements.