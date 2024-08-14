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Федеральные земли ГерманииНовостиСоциальная политика

Лидер СДПГ: ХДС должна "выбить" свои планы

Черно-красно-желтое правительство земли в настоящее время ведет переговоры о бюджете земли на 2025/2026 год. Debate по расходам в области ухода за детьми ожила в Саксонии-Анхальт.

 and  James Williams
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Расходы на детский сад значительно выросли в Саксонии-Анхальт в последние годы.
Расходы на детский сад значительно выросли в Саксонии-Анхальт в последние годы.

- Лидер СДПГ: ХДС должна "выбить" свои планы

СПД отклонила предложение ХДС о реформе закона об уходе за детьми в Саксонии-Анхальт. Если фракция ХДС в земельном парламенте хочет удержать бюджет на 2025/26 годы, "они должны отказаться от своих планов ухудшить уход за детьми и увеличить нагрузку на молодые семьи немедленно", - заявили два земельных председателя СПД, Андреас Шмидт и Юлиане Клеemann, на платформе X.

Христианские демократы хотят внести поправки в закон об уходе за детьми. "Нам нужно обсудить внутри коалиции, какие изменения возможны и что мы все еще можем себе позволить", - сказал социальный политик ХДС Тобиас Крулл. "Никто не может сказать, что все останется прежним". Нужно поговорить о мерах, которые вступят в силу с бюджетом 2025 года.

Расходы земли на уход за детьми в последние годы значительно выросли, что вызвало неоднократные дискуссии внутри коалиции ХДС, СПД и СВП. В этом году выделения земли составляют 449 миллионов евро, согласно министерству социальных дел.

Станет ли дороже для родителей в будущем?

В настоящее время семьи с несколькими детьми в яслях, детских садах и послешкольном уходе платят только за самого старшего ребенка. ХДС предлагает, чтобы в будущем семьи платили только за самого младшего ребенка, что снизило бы затраты. Однако это сделало бы дороже для родителей, так как уход в яслях часто дороже, чем в детском саду.

Третий партнер по коалиции, СВП, также выступает за изменения. "Особенно в условиях紧кого бюджета мы считаем необходимым скорректировать правило о старшем ребенке", - объяснил депутат земельного парламента Константин Потт на X. "В прошлом году мы уже предложили в коалиции, чтобы родители с несколькими детьми в будущем платили родительский взнос за самого младшего ребенка, а не за самого старшего. Это устранило бы стимулы и продолжало бы предоставлять значительное облегчение".

По словам финансового политика Стефана Руланда, в фракции ХДС также рассматриваются варианты вложения больших денег в школы вместо детских садов в долгосрочной перспективе. "Там огромная потребность в инвестициях", - сказал Руланд.

Несмотря на возражения СПД против ухудшения ухода за детьми и увеличения нагрузки на молодые семьи, социальный политик ХДС Тобиас Крулл предлагает обсудить потенциальные изменения в законе об уходе за детьми внутри коалиции. СВП, другой партнер по коалиции, также выступает за корректировку правила о старшем ребенке в расходах на уход за детьми, чтобы облегчить родителям с несколькими детьми.

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