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Лидер Республиканской партии в суде о гражданстве: считает ситуацию абсурдной

Бывший парламентский представитель от AfD, который теперь находится на скамье подсудимых соучастником, дает показания на процессе "Имперские граждане" во Франкфурте. Ее заявления проливают свет наčk предприятие.

 and  Anthony Ross
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Биргит Мальсак-Винкеманн, судья из Берлина, была законодателем в немецком федеральном парламенте от...
Биргит Мальсак-Винкеманн, судья из Берлина, была законодателем в немецком федеральном парламенте от партии '_ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND_' (АФД).

- Лидер Республиканской партии в суде о гражданстве: считает ситуацию абсурдной

Тайная группа, астрология и пришельцы - на четвертый день своего свидетельства бывший член бундестага от AfD Биргит Мальсак-Винкеманн рассказала о вере окружения Генриха XIII, принца Рейуса. По словам соучастника Мальсак-Винкеманн в Высшем земельном суде во Франкфурте, группа ожидала скорого переворота, якобы инициированного глобальным военным альянсом под названием "Альянс".

Один миллион солдат в режиме ожидания

Было неоднократно предупреждено о сроках запланированного переворота. Рудигер фон Пескаторе, якобы возглавлявший военное крыло группы, заявлял, что "Альянс" - это тайный военный альянс, состоящий из действующих военных из разных стран. Сообщалось, что миллион солдат окружат немецкие города, заявил политик от AfD.

Астролог Хильдегард Л., замешанная в мюнхенском процессе "Рейхсбюргеров", заявила, что предполагаемая военная операция должна была состояться 1 августа 2022 года. В ходе процесса над "Рейхсбюргерами" в Штутгарте Марко фон Х. заявил, что к этому тайному альянсу также принадлежат пришельцы.

"Это казалось абсурдом"

На собраниях группы фон Пескаторе создавал впечатление, что после запланированной смены системы передвижение будет возможно только посредством полета из-за технических достижений. "Было много людей с эзотерическими наклонностями", - сказала Мальсак-Винкеманн. Эти невероятные заявления нашли своих сторонников в группе. "Это казалось абсурдом".

Генпрокурор обвиняет Мальсак-Винкеманн, в том числе, в проникновении других подсудимых в бундестаг и разведке зданий вместе с ними. 60-летней женщине инкриминируется принадлежность к так называемому Совету Союза. Группа планировала силой захватить бундестаг и арестовать его членов, чтобыtrigger ожидаемый переворот.

Эпический процесс в трех местах

Во Франкфурте девять подсудимых обвиняются в принадлежности к террористической организации или поддержке такой организации. В целом, 26 человек предстают перед судом в этом многоаспектном процессе, включающем два параллельных процесса в Мюнхене и Штутгарте. До вынесения приговора подсудимые сохраняют свою невиновность.

Политик от AfD также упомянула веру в то, что в запланированном перевороте будет задействовано миллион солдат, как заявил Рудигер фон Пескаторе. Совет Союза, группа, в которой якобы состоит Мальсак-Винкеманн, планировала силой захватить бундестаг и включала членов партии AfD.

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