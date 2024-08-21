- Лидер Республиканской партии в суде о гражданстве: считает ситуацию абсурдной

Тайная группа, астрология и пришельцы - на четвертый день своего свидетельства бывший член бундестага от AfD Биргит Мальсак-Винкеманн рассказала о вере окружения Генриха XIII, принца Рейуса. По словам соучастника Мальсак-Винкеманн в Высшем земельном суде во Франкфурте, группа ожидала скорого переворота, якобы инициированного глобальным военным альянсом под названием "Альянс".

Один миллион солдат в режиме ожидания

Было неоднократно предупреждено о сроках запланированного переворота. Рудигер фон Пескаторе, якобы возглавлявший военное крыло группы, заявлял, что "Альянс" - это тайный военный альянс, состоящий из действующих военных из разных стран. Сообщалось, что миллион солдат окружат немецкие города, заявил политик от AfD.

Астролог Хильдегард Л., замешанная в мюнхенском процессе "Рейхсбюргеров", заявила, что предполагаемая военная операция должна была состояться 1 августа 2022 года. В ходе процесса над "Рейхсбюргерами" в Штутгарте Марко фон Х. заявил, что к этому тайному альянсу также принадлежат пришельцы.

"Это казалось абсурдом"

На собраниях группы фон Пескаторе создавал впечатление, что после запланированной смены системы передвижение будет возможно только посредством полета из-за технических достижений. "Было много людей с эзотерическими наклонностями", - сказала Мальсак-Винкеманн. Эти невероятные заявления нашли своих сторонников в группе. "Это казалось абсурдом".

Генпрокурор обвиняет Мальсак-Винкеманн, в том числе, в проникновении других подсудимых в бундестаг и разведке зданий вместе с ними. 60-летней женщине инкриминируется принадлежность к так называемому Совету Союза. Группа планировала силой захватить бундестаг и арестовать его членов, чтобыtrigger ожидаемый переворот.

Эпический процесс в трех местах

Во Франкфурте девять подсудимых обвиняются в принадлежности к террористической организации или поддержке такой организации. В целом, 26 человек предстают перед судом в этом многоаспектном процессе, включающем два параллельных процесса в Мюнхене и Штутгарте. До вынесения приговора подсудимые сохраняют свою невиновность.

Политик от AfD также упомянула веру в то, что в запланированном перевороте будет задействовано миллион солдат, как заявил Рудигер фон Пескаторе. Совет Союза, группа, в которой якобы состоит Мальсак-Винкеманн, планировала силой захватить бундестаг и включала членов партии AfD.

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