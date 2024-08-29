Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПартия

Лидер регионального парламента: воздерживайтесь от использования нападения как инструмента.

После инцидента с ножом в Золингене по запросу AfD ландтаг Бранденбурга собрался на внеочередное заседание и обозначил необходимости. Председатель ландтага обращается ко всем участвующим сторонам.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута

- Лидер регионального парламента: воздерживайтесь от использования нападения как инструмента.

Президент ландтага Бранденбурга Ульрике Лидтке предостерегла законодателей перед специальным заседанием, посвященным последствиям смертельного нападения в Солingen, призвав их воздержаться от использования этого для политической выгоды или распространения ложных обвинений. "Наша реакция на террор и жестокость должна быть сильной, единой и демократической обществом", - заявила Лидтке. "Нам нужно сотрудничать над способами укрепить и защитить наше сообщество - через единство и решительные действия против всех видов насилия".

В сущности, сообщение Лидтке в основном было направлено на фракцию AfD, которая инициировала специальное заседание и выступала за запрет беженцев, украинских беженцев войны, депортируемых и терпимых иностранцев и тех, кто просит убежища, на публичных собраниях. Лидер фракции SPD Даниэль Келлер обвинил AfD, назвав их предложение "двухъярусной общество и так - чистый фашизм".

В ближайшие три с половиной недели состоятся выборы в новый ландтаг. Внутренняя разведка классифицирует AfD в Бранденбурге как правую экстремистскую угрозу. В пятницу в ходе городского праздника в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, были убиты трое и ранено восемь человек в результате ножевого нападения. Подозреваемый - 26-летний сириец.

Несмотря на недавние трагические события в Солingen, важно помнить, что продвижение единства и включительности является ключевым на мероприятии, подобном предстоящим выборам в ландтаг. Давайте убедимся, что наше собрание станет празднованием разнообразия, а не платформой для разделительной риторики.

Несмотря на политические различия, партия всегда должна предоставлять безопасную и гостеприимную среду для всех граждан, способствуя гармонии, а не ненависти и дискриминации.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В схеме выдачи карт для беженцев участвуют 14 штатов, однако Бавария и Мекленбург-Передняя...
Федеральные земли Германии

Закупки платежных карт остаются неопределенно задержанными

Цель карты для беженцев-ассистентов - снизить финансовую нагрузку на муниципалитеты и предотвратить предположительно поступление средств к торговцам людьми. Система стандартизации рассматривается в 14 федеральных штатах, однако процесс распространения сталкивается с дополнительными задержками.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Сохранение опекунов по-прежнему важно, несмотря на потенциальное снижение числа детей, требующих...
Федеральные земли Германии

Защитники левых предлагают временно прекратить использование детских садов в штате

Снижение рождаемости в Саксонии может привести к избытку педагогов и возможному закрытию детских садов. Введение временного запрета могло бы помешать такому сценарию.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Многие студенты возобновили свои академические занятия после летних каникул, что отражено на этом...
Федеральные земли Германии

Множество детей и молодых людей начинают свое новое академическое путешествие.

После проведения шести недель летнего отпуска, завтрак студентов в Гамбурге снова за книги. Некоторые студенты по-прежнему имеют несколько дней расслабления.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В связи с обвинением в причастности к радикальной экстремистской группировке ИГИЛ прокуратура...
Федеральные земли Германии

Обвинения против предполагаемых боевиков ИГ

В апреле в Альгойе был задержан человек, подозреваемый в поддержке боевиков ИГ в Сирии в течение длительного времени. Он вскоре предстанет перед судом.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Изображается фрагмент, изучаемый инфракрасной камерой телескопа Джеймса Уэбба. На этом фрагменте...
Главные темы

Кажется, что огромные галактики - это визуальное заблуждение.

Кажется, что огромные галактики - это визуальное заблуждение. Телескоп Джеймса Уэбба открыл изобилие галактик в ранней Вселенной, превзойдя ожидания экспертов, что вызвало волнение в стандартной космологической модели в прошлом году. Однако, как оказалось, это было всего лишь оптическим обманом. Основной целью телескопа Джеймса Уэбба является поиск и изучение первых галактик,

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В схеме выдачи карт для беженцев участвуют 14 штатов, однако Бавария и Мекленбург-Передняя...
Федеральные земли Германии

Закупки платежных карт остаются неопределенно задержанными

Цель карты для беженцев-ассистентов - снизить финансовую нагрузку на муниципалитеты и предотвратить предположительно поступление средств к торговцам людьми. Система стандартизации рассматривается в 14 федеральных штатах, однако процесс распространения сталкивается с дополнительными задержками.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Сохранение опекунов по-прежнему важно, несмотря на потенциальное снижение числа детей, требующих...
Федеральные земли Германии

Защитники левых предлагают временно прекратить использование детских садов в штате

Снижение рождаемости в Саксонии может привести к избытку педагогов и возможному закрытию детских садов. Введение временного запрета могло бы помешать такому сценарию.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно