- Лидер регионального парламента: воздерживайтесь от использования нападения как инструмента.

Президент ландтага Бранденбурга Ульрике Лидтке предостерегла законодателей перед специальным заседанием, посвященным последствиям смертельного нападения в Солingen, призвав их воздержаться от использования этого для политической выгоды или распространения ложных обвинений. "Наша реакция на террор и жестокость должна быть сильной, единой и демократической обществом", - заявила Лидтке. "Нам нужно сотрудничать над способами укрепить и защитить наше сообщество - через единство и решительные действия против всех видов насилия".

В сущности, сообщение Лидтке в основном было направлено на фракцию AfD, которая инициировала специальное заседание и выступала за запрет беженцев, украинских беженцев войны, депортируемых и терпимых иностранцев и тех, кто просит убежища, на публичных собраниях. Лидер фракции SPD Даниэль Келлер обвинил AfD, назвав их предложение "двухъярусной общество и так - чистый фашизм".

В ближайшие три с половиной недели состоятся выборы в новый ландтаг. Внутренняя разведка классифицирует AfD в Бранденбурге как правую экстремистскую угрозу. В пятницу в ходе городского праздника в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, были убиты трое и ранено восемь человек в результате ножевого нападения. Подозреваемый - 26-летний сириец.

Несмотря на недавние трагические события в Солingen, важно помнить, что продвижение единства и включительности является ключевым на мероприятии, подобном предстоящим выборам в ландтаг. Давайте убедимся, что наше собрание станет празднованием разнообразия, а не платформой для разделительной риторики.

Несмотря на политические различия, партия всегда должна предоставлять безопасную и гостеприимную среду для всех граждан, способствуя гармонии, а не ненависти и дискриминации.

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