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Лидер правительства Албании выразил недовольство предложением о создании мини-нации

 and  Ksenia Johnson
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Лидер правительства Албании выразил недовольство предложением о создании мини-нации

Эди Рама, премьер-министр Албании, предложил создание самоуправляемого анклава в Албании, вдохновленный Ватиканом. Этот мини-государственный проект, расположенный в Тиране, должен находиться под управлением бектashi, суфийской группы, имеющей сильное влияние в Албании. Реализация этой идеи зависит от правовых реформ, что, как отметил Рама в социальной сети X, займет много времени.

На саммите о будущем в Нью-Йорке Рама представил этот амбициозный план, вызвав волнение среди албанцев. Лидер бектashi в Тиране Эдмонд Брахимадж выразил поддержку, заявив: "Этот новаторский проект ознаменует новую эпоху религиозного сосуществования и мира". "Ватикан бектashi" займет около десяти гектаров в Тиране, рядом с существующим "Мировым центром бектashi", и будет иметь независимые границы, администрацию и паспорта.

Бектashi, корни которого уходят в 13 век, процветали в Османской империи и нашли свой новый дом в Албании после запрета Кемаля Ататюрка в 1925 году. Согласно переписи 2023 года, около половины населения Албании идентифицируют себя как мусульмане, из которых значительная часть (10%) принадлежит к секте бектashi. Остальные албанцы идентифицируют себя как римско-католические или православные христиане. Коммунизм наложил запрет на любую религиозную практику во время своего правления, но Брахимадж, служивший в албанской армии с 1982 года до перехода, сыграл значительную роль в возрождении своей веры.

Совет мусульман Албании выражает озабоченность

Однако Совет мусульман Албании (КМШ) выразил серьезные опасения по поводу предложения Рамы, опасаясь угрозы "религиозной гармонии". КМШ заявил: "Такие инициативы могут установить тревожный прецедент для будущего Албании". Рама не проконсультировался с ними или не получил благословения Межрелигиозного совета Албании перед объявлением. Конституция НАТО и претендент на членство в ЕС объявляет Албанию "единственной и неделимой", что требует двух третей большинства в парламенте для внесения изменений в этот документ.

На X Рама argued, что этот проект направлен на "охрану и обогащение драгоценного сокровища толерантности и религиозной гармонии, в котором бектashi, в сочетании с другими тремя вероисповеданиями, играет решающую роль". Он резко критиковал своих критиков, называя их "бездумной невежественностью и бесчувственным пренебрежением".

Совет мусульман Албании (КМШ) выражает опасения по поводу потенциального воздействия предложения Рамы на "религиозную гармонию", опасаясь, что оно может установить вредный прецедент в Албании. Разнообразные религии, представленные в Албании, включая ислам, христианство и секту бектashi, каждая имеет значительное количество последователей и вносит свой вклад в религиозный пейзаж страны.

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