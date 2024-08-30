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Федеральные земли ГерманииНовостиСнижение численности населения

Лидер палаты выступает за инновационные подходы в малых медицинских учреждениях

В Тюрингии впервые закрывается больница из-за Финансовой нестабильности. 100-коadecное отделение в Шлеце находится в схожей с другими небольшими медицинскими учреждениями опасности из-за аналогичных проблем.

 and  Carmen Simpson
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Эксперты рекомендуют повысить сотрудничество в сфере здравоохранения для небольших больниц.
Эксперты рекомендуют повысить сотрудничество в сфере здравоохранения для небольших больниц.

- Лидер палаты выступает за инновационные подходы в малых медицинских учреждениях

В районах с сокращающимся населением небольшие больницы нуждаются в инновационных стратегиях для выживания, как указывает оценка ассоциации врачей штата. Президент палаты Ханс-Йорг Биттрих поделился этим мнением с немецким пресс-агентством, заявив, что речь больше не идет только о стационарном лечении. Вместо этого должно быть сотрудничество с амбулаторными службами, такими как терапевты, службы ухода, физиотерапевты и аптеки. Он назвал это коллективной ответственностью за Тюрингию, где государство, муниципалитеты, врачи и лобби клиник должны сотрудничать.

В настоящее время первое региональное больница в Тюрингии, объявившее о банкротстве и закрывающееся, привлекает внимание, как сообщает Министерство здравоохранения. Частная клиника Шлайц (район Заале-Орла) подала заявление о банкротстве в конце июня из-за финансовых потерь и отсутствия подходящего финансового партнера для продолжения работы. С 190 пострадавшими сотрудниками, 100-которая больница прекратит свою деятельность в конце августа. Это событие вызывает опасения по поводу будущего медицинского обслуживания в регионе, прилегающем к Баварии.

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются многие тюрингские больницы, являются трудности с наймом медицинского персонала, особенно в районах с сокращающимся и стареющим населением. Глава ТК в штате Гвидо Дресель упомянул сложность найма специалистов и роль дефицита персонала в решении о закрытии Шлайца. Биттрих согласился, подчеркнув серьезность проблемы, особенно среди врачей.

По мнению Биттриха и Дреселя, своевременная оценка структур больниц и амбулаторной помощи в каждом районе Тюрингии давно назрела. Дресель argued, что планирование больниц само по себе не отражает реальность, и нужен решение для неиспользуемых больничных мест, такое как поликлиника с специализированными услугами и небольшим отделением.

По мнению Биттриха, с учетом старения населения региональные больницы должны приоритетно заниматься базовой помощью в области внутренней медицины и хирургии, лечением диабетиков, кардиологических больных и управлением травмами или падениями. Они также должны быть связаны со службами экстренной помощи для транспортировки тяжелобольных пациентов в специализированные больницы. Кроме того, было бы полезно иметь отделение физиотерапии, аптеку и службу социального обеспечения, а также гарантировать достаточное количество терапевтов.

В настоящее время планирование больниц и распределение практики врачей в Германии происходят одновременно. Местные ассоциации врачей и страховые компании управляют планированием амбулаторной помощи, а штат занимается планированием больниц и назначением конкретных услуг больницам. Однако пока не ясно, какие конкретные услуги отдельные больницы смогут предлагать в будущем в связи с предстоящей федеральной реформой больниц.

Сокращение населения в некоторых районах Тюрингии усугубляет проблемы местных больниц, вызывая опасения за их выживание. Из-за этого недавнее банкротство и закрытие клиники Шлайца, которое повлияет на 190 сотрудников.

Сокращение населения также затрудняет набор специалистов в тюрингские больницы, как отметили Гвидо Дресель, глава ТК в штате, и Ханс-Йорг Биттрих, президент палаты. Эта проблема персонала сыграла свою роль в решении о закрытии клиники Шлайца.

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