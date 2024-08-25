После инцидента на городском праздновании - Лидер MV-CDU заявил, что федеральное правительство должно принять меры или уйти в отставку.

Лидер ХДС в Мекленбурге-Передней Померании Даниэль Петерс потребовал жестких мер tanto от земельного правительства в Шверине, как и от федерального правительства после инцидента со смертельными ножевыми ранениями в Солінгене, в результате которого погибли трое человек и восемь получили ранения. "Если федеральное правительство не может справиться с этим, тогда оно должно уйти", - подчеркнул Петерс, который также возглавляет фракцию ХДС в ландтаге Шверина. Он разочарован тем, что федеральный министр внутренних дел Надже Сазер (СДПГ) видит главным выводом из инцидента необходимость единства общества и недопущение его разделения. "Как будто главной политической проблемой является реакция общества на убийства в Солінгене - а не сами убийства".

Петерс предлагает ужесточить политику в области убежища и иммиграции

Петерс сразу же призвал к жесткой линии, усилению контроля в соответствующих кругах и значительному увеличению федеральных и земельных сил правопорядка. Приоритет должен быть отдан безопасности границ, и изменения в законе о гражданстве, которые позволяют быструю натурализацию, должны быть немедленно отменены. "Наиболее важно, я ожидаю немедленного и эффективного поворота в политике в области убежища и иммиграции", - сказал Петерс.

Это включает в себя содержание под стражей всех подлежащих депортации иностранных граждан, отказ терпеть сопротивление депортациям и сокращение прав на убежище и иммиграцию. "Дальнейшая иммиграция, особенно нерегулярная иммиграция из арабского региона, не может быть принята Германией без долгосрочного ущерба", - предостерег председатель ХДС.

Швезиг: "Жестокое нападение ужасно"

Министр-президент Мекленбурга-Передней Померании и нынешний президент Бундесрата Мануэла Швезиг шокирован инцидентом со смертельными ножевыми ранениями в Солінгене. "Жестокое нападение на людей, праздновавших годовщину города в Солінгене, ужасно", - написала политик СДПГ на платформе X. Ее мысли с людьми в Солінгене, особенно с жертвами и их семьями.

В пятницу вечером мужчина, по-видимому, случайно напал с ножом на прохожих на фестивале, празднующем 650-летие города Солінгена - "Фестиваль многообразия". Затем он сбежал в хаосе и первоначальной панике. Погибли двое мужчин в возрасте 67 и 56 лет и 56-летняя женщина. Восьмерых человек ранили, четверо из них тяжело. Террористическая организация ИГ взяла на себя ответственность за этот акт, но на данный момент нет подтверждения от правоохранительных органов об исламском мотиве.

26-летний сириец сдался полиции

По данным полиции, 26-летний сириец сдался властям в субботу вечером. Мужчина взял на себя ответственность за нападение. Как сообщает "Der Spiegel", подозреваемый прибыл в Германию в конце 2022 года и подал заявление на убежище. Он ранее не был известен правоохранительным органам как исламский экстремист. Федеральная прокуратура взяла на себя расследование и обвиняет подозреваемого в убийстве и членстве в террористической организации Исламское государство (ИГ).

Даниэль Петерс, председатель ХДС, выразил недовольство тем, что федеральный министр внутренних дел Надже Сазер сосредоточилась на единстве общества вместо прямого обращения к убийствам, сказав: "Как будто главной политической проблемой является реакция общества на убийства в Солінгене - а не сами убийства".

Кроме того, в ответ на инцидент в Солінгене Петерс выступал за ужесточение политики в области убежища и иммиграции, подчеркивая: "Дальнейшая иммиграция, особенно нерегулярная иммиграция из арабского региона, не может быть принята Германией без долгосрочного ущерба".

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