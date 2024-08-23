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Лидер муравьиной колонии, убийца зверей и ети с оленем.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 3 минут
Основная фигура пустыни Кarmesin с оленьими рогами - это таинственный персонаж Йети.
Основная фигура пустыни Кarmesin с оленьими рогами - это таинственный персонаж Йети.

Лидер муравьиной колонии, убийца зверей и ети с оленем.

Gamescom предлагает многое, возможно, даже слишком много. С тысячами видеоигр, доступных для просмотра в Кёльне, легко заблудиться. NTV.de делится пятью обязательными к посещению достопримечательностями на этом событии.

Империя муравьев

Маленькие, многочисленные, трудолюбивые: муравьи. В игре "Империя муравьев" игрок берет на себя роль рабочего муравья, который поднимается до звания генерала, командуя тысячами своих крошечных подчиненных в битве против термитов и других насекомых. Фотографически реалистичная стратегическая игра не только впечатляет внешне, но и удивляет своей изобретательностью в миссиях. Эскортировать улитку из одной точки в другую может показаться странным вначале, но муравьиный командир взбирается на панцирь улитки и защищает скользкое транспортное средство со своими батальонами различных видов муравьев от других ползающих противников.

Но это всего лишь одна миссия. Другие задания включают в себя строительство гнезд, сбор пищи, набор юнитов или исследование определенных феромонов, которые могут повысить производительность муравьев. "Империя муравьев" выйдет в начале ноября, и уже можно опробовать ее в зале 6 с издателем Microids.

Охота на диких зверей

Игра от Capcom уже считается одной из трипл-эй игр на шоу и служит продолжением "Охоты на монстров: Мир" 2018 года. Продолжение отличается более острыми краями и гораздо более обширным, свободно исследуемым миром. В "Диких землях" теперь доступны mounts, с которых можно охотиться на монстров, которые также появляются группами.

Разработчики сосредоточились на погодных условиях. Например, молния может представлять угрозу для игрока во время преследования монстра. Мир игры также более живой и динамичный, с большим количеством существ, ползающих и летающих в различных биомах. Охота на диких существ определенно доставляет удовольствие и может быть увидена в зале 7.

Мандрагора

Если вам понравились "Принц Персии: Затерянная корона" или "Сказания Кензера: ЗАУ", вам понравится Мандрагора. Это 2,5D-платформер с элементами Soulslike и Metroidvania, сложный side-scroller от Primal Game Studios. В темном фэнтези-мире вы сражаетесь как Инквизитор в мире, заполненном монстрами. Уровень сложности игры можно описать как сложный. В частности, редактор персонажей не оставляет желать лучшего, а дерево навыков огромно.

Во время сеанса игры вы можете опробовать начало игры и испытать мини- и финального босса. Вы также узнаете, что несколько ударов достаточно, прежде чем вам придется начинать сначала. Мандрагору можно сыграть в зале 10.

Красное побережье

Оставаясь при боях с боссами. Сеанс игры для открытого мира "Красное побережье" - чистое шоу огненныхworks от боссов. В зале 6 посетителей Gamescom ждут четыре сложных дуэли, в том числе гигантского краба и смеси йети и оленя.

Разработчики хотят продемонстрировать систему боя, но вы также получите вкус потрясающей графики и прекрасно разработанных пейзажей. Несмотря на интенсивность боёв с боссами, они предлагают много развлечений, так как игра, которая выйдет в следующем году, имеет функцию воскрешения, которая позволяет вам сразу же вернуться в бой. Вы узнаете мало о сюжете игры, но разработчик Pearl Abyss обещает раскрыть больше в ближайшие месяцы.

Еще раз, аспект сюжета отходит на второй план, но "Фантомный клинок Зеро" - это лакомство для поклонников утонченного и быстрого самурайского боя. Эта action-adventure сильно напоминает серию Dark Souls, но не так безжалостна. После того, как враги побеждены, и игрок падает перед боссом, нет необходимости снова сражаться с назойливыми монстрами и бандитами.

Китайские разработчики из S-Game представляют краткое руководство по техникам боя, небольшую область и три боя с боссом в своей демоверсии. Это полный сеанс игры, который производит сильное впечатление благодаря своей привлекательной графике. Вы можете найти эту игру в зале 10.2, готовой к игре в ближайшие дни.

На Gamescom вы можете исследовать фотографически реалистичную стратегическую игру "Империя муравьев", запланированную к выпуску в начале ноября, расположенную в зале 6 с издателем Microids. Кроме того, если вы фанат "Охоты на монстров", вам не захочется пропустить "Охоту на монстров: Дикие земли", продолжение популярной игры от Capcom, представленное в зале 7.

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