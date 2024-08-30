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Лидер МКМ признает, что предложенный набор мер имеет минимальное влияние на миграционную ситуацию.

Глава конференции министров внутренних дел, Селькект из Бранденбурга, занимает осторожную позицию в отношении плана безопасности, предложенного коалицией «Семь точек» после происшествия в Солingen. В основном, он выражает своё несогласие по определенному аспекту.

 and  Anthony Ross
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Михаэль Штюбген, министр внутренних дел bottles. cdu, обсуждает свои мысли по пакету мер...
Михаэль Штюбген, министр внутренних дел bottles. cdu, обсуждает свои мысли по пакету мер федерального правительства

- Лидер МКМ признает, что предложенный набор мер имеет минимальное влияние на миграционную ситуацию.

Глава Конференции министров внутренних дел, Майк Штюбген, критикует отсутствие эффективных мер в предложенном пакете безопасности правительства «траffic light» по снижению числа мигрантов. «Правительство «траffic light» бездействует в решающей роли сокращения волн миграции», - заявил министр внутренних дел Бранденбурга ХДС по запросу. «Каждое усилие по усилению депортаций теряет значение, если более десяти человек в день въезжают на каждого депортированного».

Штюбген выразил обеспокоенность предложенными мерами. «Приятно, что федеральное правительство finally признает после почти трех лет, что его прежняя миграционная политика в основном неэффективна», - сказал Штюбген. «Некоторые из теперь предложенных шагов кажутся разумными». Однако полная оценка может быть сделана только после четкого обозначения planned правовых изменений.

Штюбген предложил запретить въезд из безопасных стран.

Председатель IMK предложил не допускать въезда беженцев из безопасных третьих стран. «Реализация статьи 16a Основного закона, согласно которой лица, въезжающие через безопасную страну, не имеют права на убежище в Германии, принесет значительное облегчение», - сказал Штюбген. «Однако правительство «траffic light» не хватает мужества принять необходимые решения».

В соответствии с планами коалиции «траffic light», пособия для мигрантов, ответственность за которых несет другое европейское государство, согласившееся их принять, будут сокращены. Преступников станет легче депортировать. Кроме того, предлагается общий запрет на ношение ножей в дальних автобусах и поездах, на народных праздниках и других крупных мероприятиях. Пакет является реакцией на нападение ножом в Солingen в прошлую пятницу, в результате которого погибли трое и восемь получили ранения.

Предложение Штюбгена о запрете въезда из безопасных стран потенциально может остановить поток мигрантов, въезжающих в Германию. Несмотря на предложенные меры по сокращению пособий для мигрантов и облегчению депортации преступников, ежедневный приток мигрантов по-прежнему опережает депортации, что снижает их эффективность.

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