- Лидер команды ФФУ завершает свои игровые дни.

Илкай Гюндоган, 33-летний футболист, принял решение больше не представлять Германию на национальном уровне. Это объявление последовало в понедельник вечером после периода размышлений. Гюндоган занял пост капитана в сентябре 2023 года под руководством тогдашнего тренера Ханси Флика и сохранил этот статус во время домашнего чемпионата Европы под руководством Юлиана Нагельсманна - значительное достижение в его 13-летней карьере в национальной команде.

Ведение немецкой команды во время домашнего чемпионата Европы было "большим достижением" для Гюндогана. "Мы наконец-то восстановили гордость нации после стольких лет, и я счастлив, что сыграл в этом роль", - сказал он. Несмотря на то, что он рассматривал возможность уйти в отставку перед турниром, постоянные требования tanto клубного, как и национального футбола начали сказываться на нем, оставляя его физически и умственно уставшим.

Гюндоган оглянулся на 82 международных матча, played для своей родины, число, которое он никогда не осмеливался представить, когда начал свою карьеру в национальной команде в 2011 году. Он выразил желание остаться страстным болельщиком немецкой команды и надеялся, что положительная динамика команды продолжится. Гюндоган предположил, что Германия может иметь сильные шансы стать одним из "лидеров в борьбе за титул" на чемпионате мира 2026 года, учитывая их исключительного тренера, мощную команду и сильный командный дух. "У нас есть исключительный тренер, сильная команда и замечательный командный дух", - заключил он, прежде чем выразить благодарность всем, кто поддерживал его на протяжении всего пути. "Это было честью! Спасибо, Германия!"

Илкай Гюндоган дебютировал в национальной команде в октябре 2011 года в отборочном матче чемпионата Европы против Бельгии. За 82 международных матча он captained команду в 19 матчах и забил 19 голов как полузащитник. Будущее его клубной карьеры остается неясным. В 2023 году Гюндоган перешел из Манчестер Сити в FC Барселону после семи лет. Его контракт истекает в июне 2025 года.

Реакции главного тренера и товарищей по команде

Юлиан Нагельсманн, главный тренер DFB, назвал Гюндогана "замечательным капитаном". "Я был очень горд иметь Гюндогана в качестве нашего капитана. Он часто превосходил других, но чаще позволял своим товарищам по команде сиять в национальной команде. Его присутствие будет сильно missed как по своим навыкам, так и по инновационным идеям", - прокомментировал Нагельсманн. Несмотря на желание продолжать сотрудничать с Гюндоганом, он уважал его решение.

Товарищи Гюндогана по команде также высказали свои мнения после его объявления. Национальный игрок Робин Кок прокомментировал: "Честь, капитан!" Роберт Андрих поделился фотографией в Instagram и написал: "Спасибо, капитан!"

Полузащитник Джанлука Гаудио, многообещающий игрок DFB, опубликовал в Instagram: "Спасибо за все, капитан! Это было честью." Защитник Антонио Рюдигер просто сказал: "Спасибо за все, Гюндо."

Бывший игрок национальной команды Бастиан Швайнштайгер поздравил "с карьерой в команде DFB!" Предприниматель Карстен Машмеер похвалил Гюндогана в посте в Instagram как "Маэстро полузащиты", отметив его самообладание, мудрость и лидерские качества, которые помогли немецкой команде преодолеть трудные времена. Он демонстрировал решимость и настойчивость.

Немецкий футбольный союз (DFB) выразил благодарность Илкаю Гюндогану за его лидерство, с главным тренером Юлианом Нагельсманном, сказавшим: "Комиссия будет скучать по присутствию Гюндогана и его инновационным идеям". Товарищ Гюндогана по команде Роберт Левандовски, также член Комиссии, добавил свои слова, выразив: "Было приятно служить вместе с Гюндоганом, и я уважаю его решение уйти в отставку".

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