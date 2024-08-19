Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЕвропейская комиссия

Лидер команды ФФУ завершает свои игровые дни.

По окончании 82-матчевой карьеры в национальной сборной Германии капитан команды Илик Гюндоган принял решение завершить карьеру, что он объявил в понедельник.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут

- Лидер команды ФФУ завершает свои игровые дни.

Илкай Гюндоган, 33-летний футболист, принял решение больше не представлять Германию на национальном уровне. Это объявление последовало в понедельник вечером после периода размышлений. Гюндоган занял пост капитана в сентябре 2023 года под руководством тогдашнего тренера Ханси Флика и сохранил этот статус во время домашнего чемпионата Европы под руководством Юлиана Нагельсманна - значительное достижение в его 13-летней карьере в национальной команде.

Ведение немецкой команды во время домашнего чемпионата Европы было "большим достижением" для Гюндогана. "Мы наконец-то восстановили гордость нации после стольких лет, и я счастлив, что сыграл в этом роль", - сказал он. Несмотря на то, что он рассматривал возможность уйти в отставку перед турниром, постоянные требования tanto клубного, как и национального футбола начали сказываться на нем, оставляя его физически и умственно уставшим.

Гюндоган оглянулся на 82 международных матча, played для своей родины, число, которое он никогда не осмеливался представить, когда начал свою карьеру в национальной команде в 2011 году. Он выразил желание остаться страстным болельщиком немецкой команды и надеялся, что положительная динамика команды продолжится. Гюндоган предположил, что Германия может иметь сильные шансы стать одним из "лидеров в борьбе за титул" на чемпионате мира 2026 года, учитывая их исключительного тренера, мощную команду и сильный командный дух. "У нас есть исключительный тренер, сильная команда и замечательный командный дух", - заключил он, прежде чем выразить благодарность всем, кто поддерживал его на протяжении всего пути. "Это было честью! Спасибо, Германия!"

Илкай Гюндоган дебютировал в национальной команде в октябре 2011 года в отборочном матче чемпионата Европы против Бельгии. За 82 международных матча он captained команду в 19 матчах и забил 19 голов как полузащитник. Будущее его клубной карьеры остается неясным. В 2023 году Гюндоган перешел из Манчестер Сити в FC Барселону после семи лет. Его контракт истекает в июне 2025 года.

Реакции главного тренера и товарищей по команде

Юлиан Нагельсманн, главный тренер DFB, назвал Гюндогана "замечательным капитаном". "Я был очень горд иметь Гюндогана в качестве нашего капитана. Он часто превосходил других, но чаще позволял своим товарищам по команде сиять в национальной команде. Его присутствие будет сильно missed как по своим навыкам, так и по инновационным идеям", - прокомментировал Нагельсманн. Несмотря на желание продолжать сотрудничать с Гюндоганом, он уважал его решение.

Товарищи Гюндогана по команде также высказали свои мнения после его объявления. Национальный игрок Робин Кок прокомментировал: "Честь, капитан!" Роберт Андрих поделился фотографией в Instagram и написал: "Спасибо, капитан!"

Полузащитник Джанлука Гаудио, многообещающий игрок DFB, опубликовал в Instagram: "Спасибо за все, капитан! Это было честью." Защитник Антонио Рюдигер просто сказал: "Спасибо за все, Гюндо."

Бывший игрок национальной команды Бастиан Швайнштайгер поздравил "с карьерой в команде DFB!" Предприниматель Карстен Машмеер похвалил Гюндогана в посте в Instagram как "Маэстро полузащиты", отметив его самообладание, мудрость и лидерские качества, которые помогли немецкой команде преодолеть трудные времена. Он демонстрировал решимость и настойчивость.

Немецкий футбольный союз (DFB) выразил благодарность Илкаю Гюндогану за его лидерство, с главным тренером Юлианом Нагельсманном, сказавшим: "Комиссия будет скучать по присутствию Гюндогана и его инновационным идеям". Товарищ Гюндогана по команде Роберт Левандовски, также член Комиссии, добавил свои слова, выразив: "Было приятно служить вместе с Гюндоганом, и я уважаю его решение уйти в отставку".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В качестве кронпринцессы Викторыя Швеции́ основные обязанности имеют приоритет.
Общество

Шведская Виктория снова появилась в армии.

Шведская Виктория снова появилась в армии. Кронпринцесса Виктория Швеции в настоящее время совершенствует свои военные навыки. На своей странице в Instagram, сопровождая фотографию себя в камуфляжной одежде, она написала: "Рада продолжить свою военную подготовку в Школе обороны Швеции сегодня. Я погружусь в тактику, военные знания и стратегию вместе с

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
В 2024 году такие рамы стали невероятно популярны.
Общество

Эти модели служат оптимальным выбором.

- Эти модели служат оптимальным выбором. Очки: Слияние стиля и защиты Спор между сдержанностью и экстравагантностью разрешился в этом году. Крупные очки с яркими оправами, оригинальными дизайнами или сочными цветами лидируют. Икона стиля Каро Даур (29) олицетворяет этот тренд на борту яхты, надевая свои броские, большие черные очки в форме

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Независимо от того, как вы бы ни захватили воспоминания во время каникул, соблюдение основных...
Культура

Как стать более опытным путешественником: рекомендации и советы

Посещаете ли вы место, где коренные жители предпочитают вашего отсутствия как туриста? Эти советы помогут вам избежать нежелательных действий.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа
Политика

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Переговоры по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, похоже, достигли тупика. Однако есть частичный прорыв, но ситуация остается нерешенной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.
Главные темы

Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.

После попадания престижной яхты в méditerranское море у берегов Сицилии, что привело к хотя бы одной жертве, шестеро людей все еще не найдены. В понедельник вечером в ходе происшествия 15 пассажиров и членов команды были успешно спасены. Sources из итальянской береговой охраны указывают, что...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".
Главные темы

Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".

Оlaf Шольц, федеральный канцлер Германии и член СДПГ, признает存在 Administrative Units ( kombinat ) difficulty within the traffic light coalition. Шольц заявил на гражданском диалоге в Бремене вечером в понедельник, что сбор коалиции после недавних федеральных выборов уже был сложной задачей, и...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно