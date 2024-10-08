Лидер команды Байера уничтожает единство или сплоченность своего товарища по команде.

В 100-м матче под руководством Хаби Алонсо "Байер 04" казалось, что они направляются к празднику после восьми минут, но немецкие футбольные гиганты случайно подарили победу только что вышедшим в высший дивизион "Хольштайну". Капитан "Байера" Лукаш Хradecky был в ярости.

Хradecky был на грани потери самообладания из-за несправедливой ничьей с упорными аутсайдерами. Он критиковал отсутствие жесткой ментальности, которая помогла им выиграть дубль в прошлом году: "Мы были чемпионами, потому что играли в каждом матче, как будто от этого зависит наша жизнь. Я не видел этой беспощадной решимости закончить игру сегодня".

Вместо этого, Хradecky заявил, что они "незаслуженно позволили сопернику выжить", после 2:2 (2:1) ничьей. Он приписал несправедливую ничью отсутствию "давления и жесткости", которые заслуживал "Хольштайн". Алонсо, чей юбилейный матч закончился поражением, ушел в раздевалку после финального свистка.

У "Байера" было много о чем поговорить: после быстрого 2:0 благодаря Виктору Бонифасу (4') и Йонасу Хофману (8'), они фактически взяли паузу, и их ошибка была наказана Максом Гошвилем (45+5) перед перерывом. Фите Арп (69', пенальти) перевернул игру и принес сенсационную победу. "Бавария" имела возможность увеличить свое преимущество над "Байером" до пяти очков в воскресенье против "Эйфелингена".

"Победа пришла слишком легко, слишком быстро. Нельзя упускать преимущество 2:0, независимо от соперника", - сказал Хradecky. Портах, финский игрок "Хольштайна", похвалил отношение своей команды: "Матчи такого рода показывают, что мы всегда боремся за очки. Это должно поднять нашу уверенность в предстоящие недели".

Ирония фанатов "Хольштайна"

Ничья была воспринята как победа на поле "Хольштайном", а их фанаты жестоко высмеивали "Байер": "Вы хотите стать немецкими чемпионами?" - насмешливо пели фанаты "Хольштайна".

Между тем, капитан полузащиты "Байера" Гранит Шака призвал к полной концентрации в лиге после впечатляющих выступлений против "Баварии" (1:1) и "АК Милан" (1:0). Сначала казалось, что его слова были услышаны, когда "Байер" забил дважды в начале матча. Алонсо был доволен, но третий гол Бонифаса был отменен из-за офсайда (26').

"Хольштайну" было трудно пробиться за половину поля, но когда "Байер" расслабился и допустил несколько ошибок, "Хольштайн" неожиданно вышел из тени. Гошвиль головой забил с углового почти перед перерывом.

"Байер" медленно отреагировал, и "Хольштайн" обрел уверенность. Тапсоба сделал решающий подкат, чтобы прервать контратаку Бенедикта Пихлера (67'). "Байер" контролировал игру, но создал мало явных шансов. Арп воспользовался их небрежностью после фола Джереми Фимпонга на Армина Гиговича в штрафной.

Хradecky выразил разочарование после ничьей, сказав: "Мы должны были сохранить наше давление и жесткую ментальность, особенно в важном матче чемпионата против "Хольштайна". Ничья стала упущенной возможностью для "Байера" увеличить преимущество над "Баварией" в чемпионате.

Ничья также вызвала критику среди фанатов "Байера", которые подверглись насмешкам со стороны фанатов "Хольштайна": "Вы хотите стать немецкими чемпионами?" - подчеркивая их разочарование игрой "Байера" в чемпионате.

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