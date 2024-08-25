- Лидер "Хезболлы" заявил о непреднамеренном нападении на гражданских лиц

Лидер Хезболлы Хассан Насралла объявил в воскресном эфире, что их масштабное наступление на Израиль было направлено на военную инфраструктуру, а не на гражданских лиц. Он подчеркнул: "Наша цель не была причинить вред гражданским, а была в том, чтобы атаковать военные цели". Решение Хезболлы отложить атаку включало выбор точной цели и ожидание подходящего момента, даже позволяя продолжаться мирным переговорам. Эта задержка также воспринималась как форма возмездия против Израиля.

Ожидаются последующие удары по Израилю от Ирана и йеменских хуситов.

По словам Насраллы, Хезболла запустила 340 ракет по Израилю. Ответ Израиля включал retaliatory strikes на южном Ливане, которые он оправдывал как меры самообороны. Ответственность привела к трагической гибели трех невинных гражданских лиц в Ливане, в то время как, к сожалению, один израильский солдат погиб, якобы попав под обломки израильской попытки перехвата.

Хезболла играет видную роль как самый влиятельный внегосударственный союзник Ирана на Ближнем Востоке, одновременно будучи самой вооружённой внегосударственной группой в регионе. За последние десять месяцев, с начала конфликта в Газе, Хезболла и Израиль находились почти в ежедневных враждебных обменами, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения с обеих сторон границы.

Конфликт между Хезболлой и Израилем, в основном базирующийся на Ближнем Востоке, привёл к частым враждебным действиям и жертвам среди гражданского населения. Несмотря на утверждения Израиля о самообороне, критика была выражена в отношении воздействия их ответных ударов на невинных граждан на Ближнем Востоке.

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