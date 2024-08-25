Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиБлижний Восток

Лидер "Хезболлы" заявил о непреднамеренном нападении на гражданских лиц

В течение пятнадцати дней Хезболлах тщательно готовился и провел предупрежденное наступление против Израиля. Как было объявлено их лидером, Насраллой, выбранная цель была тщательно выбрана, чтобы избежать определения гражданских лиц в качестве целей.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

- Лидер "Хезболлы" заявил о непреднамеренном нападении на гражданских лиц

Лидер Хезболлы Хассан Насралла объявил в воскресном эфире, что их масштабное наступление на Израиль было направлено на военную инфраструктуру, а не на гражданских лиц. Он подчеркнул: "Наша цель не была причинить вред гражданским, а была в том, чтобы атаковать военные цели". Решение Хезболлы отложить атаку включало выбор точной цели и ожидание подходящего момента, даже позволяя продолжаться мирным переговорам. Эта задержка также воспринималась как форма возмездия против Израиля.

Ожидаются последующие удары по Израилю от Ирана и йеменских хуситов.

По словам Насраллы, Хезболла запустила 340 ракет по Израилю. Ответ Израиля включал retaliatory strikes на южном Ливане, которые он оправдывал как меры самообороны. Ответственность привела к трагической гибели трех невинных гражданских лиц в Ливане, в то время как, к сожалению, один израильский солдат погиб, якобы попав под обломки израильской попытки перехвата.

Хезболла играет видную роль как самый влиятельный внегосударственный союзник Ирана на Ближнем Востоке, одновременно будучи самой вооружённой внегосударственной группой в регионе. За последние десять месяцев, с начала конфликта в Газе, Хезболла и Израиль находились почти в ежедневных враждебных обменами, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения с обеих сторон границы.

Конфликт между Хезболлой и Израилем, в основном базирующийся на Ближнем Востоке, привёл к частым враждебным действиям и жертвам среди гражданского населения. Несмотря на утверждения Израиля о самообороне, критика была выражена в отношении воздействия их ответных ударов на невинных граждан на Ближнем Востоке.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета
Политика

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета 17:34 Зеленский критикует сделки Индии с Россией, финансирующей агрессию В беседе с индийскими журналистами президент Украины Зеленский также выразил недовольство взаимоотношениями Индии с Россией. Он утверждает, что президент Путин использует прибыль от продажи нефти и газа для финансирования своей агрессии

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
"После Солингена важно открыто обсуждать все вопросы"
Политика

"После Солингена важно открыто обсуждать все вопросы"

После инцидента в Солingen все партии едины во мнении: необходимы более активные шаги по борьбе с насилием, связанным с огнестрельным оружием, и экстремистскими исламскими взглядами. Возможные стратегии продвигаются в преддверии предстоящих выборов в ландтаг, согласно их избирательным лозунгам.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Дискуссия о политике высылки и о ножевых правилах набирает обороты.
Политика

Дискуссия о политике высылки и о ножевых правилах набирает обороты.

Основным подозреваемым в инциденте в Солingen является сирийская личность, выселение которой в 2023 году не увенчалось успехом. В преддверии выборов в Саксонии и Тюрингии растет спрос на жесткие иммиграционные политики.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Вэнс объясняет: недопонимание в связи с его "женщинами-кошками"
Политика

Вэнс объясняет: недопонимание в связи с его "женщинами-кошками"

Комментарии JD Вэнса, выбранного вице-президентом Трампа, снова оказались в центре внимания. јанушевый комментарий о женщинах без детей вызвал значительную полемику. В ответ на критику Вэнс остается непреклонным.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета
Политика

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета 17:34 Зеленский критикует сделки Индии с Россией, финансирующей агрессию В беседе с индийскими журналистами президент Украины Зеленский также выразил недовольство взаимоотношениями Индии с Россией. Он утверждает, что президент Путин использует прибыль от продажи нефти и газа для финансирования своей агрессии

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
"После Солингена важно открыто обсуждать все вопросы"
Политика

"После Солингена важно открыто обсуждать все вопросы"

После инцидента в Солingen все партии едины во мнении: необходимы более активные шаги по борьбе с насилием, связанным с огнестрельным оружием, и экстремистскими исламскими взглядами. Возможные стратегии продвигаются в преддверии предстоящих выборов в ландтаг, согласно их избирательным лозунгам.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Недовольный человек извиняется перед Ноллом, командой и общественностью.
Спорт

Во время грозы, Анриер выражает сожаление по отношению к вратарю.

Во время грозы, Анриер выражает сожаление по отношению к вратарю. Тренер Александр Зорнигер из «Греuther Fürth» извинился за свою резкую критику голкипера Нахуэля Нолла. После ничьей 1:1 против «SC Paderborn» во Второй Бундеслиге Зорнигер раскритиковал Нолла за ошибку, которая привела к позднему голу, и извинился на следующий день, как

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Соглашение, достигнутное в результате коллективных переговоров между Верди и дочерней компанией...
Экономика

Профсоюзные организации подстрекают к забастовке в филиале Lufthansa Discover Flight

Конкурс на переговорные трудовые договоры - Профсоюзные организации подстрекают к забастовке в филиале Lufthansa Discover Flight Пассажиры, летящие с дочерней компанией Lufthansa, Discover Airlines, могут столкнуться с отменами и задержками рейсов на этой неделе. Профсоюзы Cockpit (VC) и UFO призвали своих членов начать четырехдневную забастовку с 27 по 30 августа.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно