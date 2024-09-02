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Федеральные земли ГерманииНовостиХДС

Лидер ХДС Войгт хочет исследовать, что практически достижимо.

Маrio Войт близок к тому, чтобы занять пост Министра-президента, но шансы на то, что ему удастся собрать коалицию большинства, кажутся невысокими. Проблема в поиске совместного настроя тормозит его продвижение. В начале он планирует вести переговоры с двумя политическими партиями.

 and  Max Becker
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На посту премьер-министра Тюрингии лидер ХДС Марио Войт имеет большие амбиции.
На посту премьер-министра Тюрингии лидер ХДС Марио Войт имеет большие амбиции.

- Лидер ХДС Войгт хочет исследовать, что практически достижимо.

Глава Тюрингии от ХДС, учитывая сложную политическую ситуацию после выборов в ландтаг, сначала побеседует со СДПГ и новой коалицией Вальгенкнехт. "Мы находимся в незнакомой воде", - заявил Вайгт на совместном заседании с федеральным главой ХДС Мерцем и премьер-министром Саксонии Креtschmer (оба из ХДС) в Берлине. "Наша цель все еще - возглавить правительство ХДС. Мы, конечно, исследуем, какие жизнеспособные варианты существуют в этих сложных условиях", - заключил он. На основе знаний, полученных в Тюрингии, "в начальном этапе важно вести переговоры со СДПГ и БСВ".

ХДС Вайгта заняла второе место на выборах в ландтаг - после АФД, возглавляемой Хёкке. Предполагаемая коалиция ХДС, БСВ и СДПГ неожиданно не смогла собрать большинства в новом ландтаге Тюрингии всего на одно место, что требует большинства в 45 мест. Большинство, однако, могло бы быть установлено через альянс между ХДС, БСВ и Левыми. Тем не менее, политика ХДС запрещает сотрудничество с АФД или Левыми из-за решений по разногласиям.

Мерц подчеркнул, что этот запрет на сотрудничество остается в силе. Решение этого вопроса будет находиться в компетенции региональных отделений в Саксонии и Тюрингии. Креtschmer также поддержал запрет. "Запрет относится к участию в правительстве, структурному сотрудничеству", - настаивал он. Тем не менее, он посчитал диалог уместным.

Вайгт признал необходимость стратегического альянса между ХДС, СДПГ и потенциально Левыми для образования большинства в ландтаге Тюрингии, учитывая результаты выборов и неудачу коалиции с БСВ. Тем не менее, глава ХДС Вайгт повторил политику партии не сотрудничать с АФД или Левыми из-за решений по разногласиям, следуя позиции Мерца и Креtschмера.

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