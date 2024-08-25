- Лидер ХДС призывает расширить правоохранительные органы после нападения.

После трагического ножевого нападения в Солingen, унесшего жизни троих человек, лидер бранденбургской ХДС, Ян Редманн, выступает за расширение полномочий полиции. "Усиленная безопасность на публичных мероприятиях может быть достигнута с помощью современного видеонаблюдения с распознаванием лиц и случайных проверок сумок", - предложил Редманн. "Кроме того, уже давно пора нашим правоохранительным органам отслеживать исламистские онлайн-форумы, чтобы действовать оперативно. В настоящее время мы полагаемся только на советы иностранных агентств, что требует немедленных изменений".

Редманн, политик ХДС, также требует возможности депортировать потенциальные угрозы в опасные регионы, такие как Сирия и Афганистан. "Они злоупотребляют нашей гостеприимностью", - заявил он. Федеральное и государственное правительства должны сотрудничать, чтобы разработать соглашение об антитеррористической деятельности.

Трагедия на улице Зигбург в Солingen в пятницу вечером унесла жизни двоих мужчин и одной женщины. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них - тяжелые. Полиция Дюссельдорфа задержала подозреваемого, которого опознали как 26-летнего сирийца. Федеральная прокуратура рассматривает обвинения в убийстве и предполагаемую связь с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

Недавно министр внутренних дел Германии Наэнси Фэзер (СДПГ) призвала ужесточить законодательство о ношении холодного оружия в ответ на рост ножевых атак. Ношение ножей с лезвием до шести сантиметров вместо нынешних двенадцати сантиметров будет разрешено. Также должен быть введен полный запрет на ношение опасных ножей-автоматов.

Ножевое нападение в Солingen вызвало призывы к ужесточению мер безопасности, с предложением Редманна о современном видеонаблюдении и проверках сумок. После трагического инцидента Редманн также призвал отслеживать исламистские онлайн-форумы, чтобы оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

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