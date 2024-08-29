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ПолитикаНовостиЭкстремизм

Лидер исламского центра сталкивается с исключением

Центр ислама в Гамбурге, связанные с ним отделения запрещены. Authorities захватили Синюю мечеть. Возможно, прежний руководитель центра будет вынужден покинуть страну.

 and  Anthony Ross
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- Лидер исламского центра сталкивается с исключением

После пятинедельного запрета исламского центра Гамбурга (ИЗХ), признанного экстремистским, его бывший лидер теперь faces выдворение. В этом неделе отдел внутренних дел Гамбурга выдал предписание на выдворение 57-летнему Мохаммаду Хади Мофаттеху. Приказ предписывает его выезд из Германии в течение двух недель, иначе он рискует быть выдворен за свой счет и отправлен на родину. Этот срок приходится на 11 сентября 2024 года. Кроме того, ему запрещено посещать или проживать в Германии, и любое нарушение может повлечь трехлетнее тюремное заключение. Об этом ранее сообщало радиостанция NDR 90.3.

Мохаммад Хади Мофаттех занимал пост лидера ИЗХ с лета 2018 года. По данным гамбургского управления по делам конституционной защиты, он представлял лидера Ирана Али Хаменеи в Германии до недавнего времени.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер (СДПГ) объявила ИЗХ запрещенным 24 июля, назвав его "значительным инструментом иранской пропаганды в Европе". В результате были проведены общенациональные полицейские рейды для конфискации активов и имущества ИЗХ и его пяти филиалов. С тех пор синяя мечеть также находится под федеральным контролем.

Запрет исламского центра Гамбурга (ИЗХ) был связан с его якобы экстремистскими убеждениями и связями. Под руководством Мохаммада Хади Мофаттеха ИЗХ считался значимым пропагандистом лидера Ирана Али Хаменеи в Европе.

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