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Лидер ЕС Вондер Лейен обещает предоставить 10 миллиардов евро финансовой помощи регионам, пострадавшим от наводнений в Соединенном Союзе.

Быстрый ответ на критическую ситуацию

 and  John Stellmacher
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По словам министра окружающей среды Саксонии, ожидается, что наводнение будет относительно...
По словам министра окружающей среды Саксонии, ожидается, что наводнение будет относительно умеренной интенсивности.

Лидер ЕС Вондер Лейен обещает предоставить 10 миллиардов евро финансовой помощи регионам, пострадавшим от наводнений в Соединенном Союзе.

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, объявила о выделении €10 миллиардов в виде помощи ЕС для центральных и восточноевропейских регионов, пострадавших от наводнений. Во время своего визита во Вроцлав, Польша, она заявила, что €10 миллиардов из Фонда кохезии могут быть выделены немедленно для пострадавших районов. Она описала ситуацию как срочное вмешательство. Вид разрушений и опустошения вызвал у нее чувство тревоги.

По приглашению премьер-министра Польши Дональда Туска президент фон дер Ляйен посетила Вроцлав вместе с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и лидерами Словакии и Чехии, Робертом Фико и Петром Фiale. Их встреча была посвящена разработке планов восстановления после наводнений.

Тропический шторм "Анетт" (международное название "Борис") начал обрушиваться на Польшу, Австрию, Чехию и другие страны Восточной и Центральной Европы с прошлой пятницы. Эти обильные дожди привели к катастрофическим наводнениям. В пострадавших районах погибло более 20 человек.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что помощь ЕС в размере €10 миллиардов не ограничивается Польшей и предназначена также для других центральных и восточноевропейских стран, пострадавших от наводнений. Лидеры во Вроцлаве согласились собрать уникальные проблемы, с которыми сталкивается каждая пострадавшая страна, чтобы разработать более адаптированные стратегии восстановления.

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