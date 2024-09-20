Лидер ЕС Вондер Лейен обещает предоставить 10 миллиардов евро финансовой помощи регионам, пострадавшим от наводнений в Соединенном Союзе.

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, объявила о выделении €10 миллиардов в виде помощи ЕС для центральных и восточноевропейских регионов, пострадавших от наводнений. Во время своего визита во Вроцлав, Польша, она заявила, что €10 миллиардов из Фонда кохезии могут быть выделены немедленно для пострадавших районов. Она описала ситуацию как срочное вмешательство. Вид разрушений и опустошения вызвал у нее чувство тревоги.

По приглашению премьер-министра Польши Дональда Туска президент фон дер Ляйен посетила Вроцлав вместе с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и лидерами Словакии и Чехии, Робертом Фико и Петром Фiale. Их встреча была посвящена разработке планов восстановления после наводнений.

Тропический шторм "Анетт" (международное название "Борис") начал обрушиваться на Польшу, Австрию, Чехию и другие страны Восточной и Центральной Европы с прошлой пятницы. Эти обильные дожди привели к катастрофическим наводнениям. В пострадавших районах погибло более 20 человек.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что помощь ЕС в размере €10 миллиардов не ограничивается Польшей и предназначена также для других центральных и восточноевропейских стран, пострадавших от наводнений. Лидеры во Вроцлаве согласились собрать уникальные проблемы, с которыми сталкивается каждая пострадавшая страна, чтобы разработать более адаптированные стратегии восстановления.

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