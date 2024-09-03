- Лидер ФДП в Баварии сомневается в сохранении своего влияния

Лидер баварских либералов Мартин Хайген сомневается, стоит ли партии продолжать участие в коалиции «траffic light» в Берлине после недавней неудачи на выборах в землях Саксония и Тюрингия. «Как FDP, мы должны честно признать, работает ли эта коалиция», — сказал Хайген, также входящий в федеральный исполнительный совет партии, в интервью «Мюнхенскому Меркурию». «Развал коалиции — это нелегкое решение, но «траffic light» больше не находит отклик у избирателей. Так продолжаться не может». Кроме FDP, ни СДПГ, ни «Зеленые» тоже не добились успеха на этих выборах.

Кандидатура в Бундестаг

Одновременно Хайген объявил о своих планах баллотироваться в Бундестаг. «Моя цель — вернуться в ландтаг с FDP в 2028 году», — заявил 43-летний Хайген. «Но для этого FDP сначала должна вернуться в Бундестаг. Я считаю, что это сейчас под вопросом».

Он принял решение выдвинуть свою кандидатуру и возглавить успешную кампанию в Бундестаг. Хайген был лидером фракции либералов в ландтаге до 2023 года, но не смог вернуться с партией.

Линдер должен остаться

Если Хайгену удастся попасть в немецкий парламент, он заверил, что не будет голосовать за возрождение коалиции «траffic light». Однако он призвал избегать внутренних партийных разногласий по поводу руководства: «Я все еще считаю, что Кристиан Линдер — правильный лидер партии».

Хайген выразил желание принять участие в предстоящих выборах в Бундестаг, стремясь вернуть место в ландтаге с FDP в 2028 году. Он подчеркнул, что это было необходимо для потенциального возвращения партии в Бундестаг, которое сейчас под угрозой.

Несмотря на свои планы поучаствовать в выборах в Бундестаг, Хайген подчеркнул свою поддержку Кристиана Линдера как лидера партии, призывая избегать внутренних партийных конфликтов по поводу руководства.

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