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Федеральные земли ГерманииНовостиФедеральное министерство транспорта

Лидер ФДП Тьюрер объявил о своем уходе из активной политики.

Уже давно известно, что Михаил Тюрер оставит пост председателя СВП. Недавно он официально сообщил об этом членам партии. Так что следующий ход?

 and  Lauren Adams
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Майкл Тюрер, много лет возглавлявший региональную организацию СВП, уходит в отставку после более...
Майкл Тюрер, много лет возглавлявший региональную организацию СВП, уходит в отставку после более чем десяти лет работы.

- Лидер ФДП Тьюрер объявил о своем уходе из активной политики.

Фракция FDP в Баден-Вюртемберге нуждается в новом председателе: Михаэль Тюрер уходит в отставку

Михаэль Тюрер, нынешний председатель фракции FDP в Баден-Вюртемберге и государственный секретарь в Федеральном министерстве транспорта и представитель железнодорожного транспорта, объявил в письме членам партии о своей отставке с 1 сентября. Он также покинет пост в федеральном руководстве FDP.

Тюрер, который присоединится к совету директоров Федерального банка, давно планировал уйти из политики. В конце июля он четко обозначил свои намерения и уже сложил с себя все полномочия. В письме он объясняет, что это необходимо из-за нейтральности, требуемой его новой позицией. Несмотря на оставление своих текущих ролей, Тюрер продолжит быть членом FDP и сохранять тесные связи со своей региональной ветвью.

Тюрер: Уходить из политики никогда нелегко

Тюрер, который более 40 лет находится в политике, признает в своем письме, что уходить из политики нелегко. Тем не менее, он взволнован возможностью исполнить давнюю мечту, присоединившись к совету директоров Федерального банка. Он призывает членов продолжать отстаивать либеральные ценности, особенно в периоды кризиса, когда авторитаризм имеет тенденцию усиливаться.

Тюрер возглавляет Юго-Западных либералов с 2013 года и был переизбран с 78% голосов минувшим летом. Он окончил экономический факультет в Тюбингене и был мэром Хорба-ам-Неккаре с 1995 по 2009 год. С 2001 по 2009 год он был членом ландтага Баден-Вюртемберга, а с 2009 по 2017 год - депутатом Европарламента. С 2017 года он является членом Бундестага.

Рюкле, заместитель Тюрера и лидер фракции FDP, похвалил его "бескорыстную службу" региональной ветви и выразил сожаление по поводу его ухода. Он заверил членов, что он и руководство государственной партии будут работать над продолжением успешного пути, проложенного Тюрером.

На предстоящем партийном съезде будет избран новый председатель

На данный момент не объявлено ни одного кандидата на замещение позиции Тюрера. Рюкле молчит на этот счет, откладывая дальнейшие дискуссии на встречу государственного совета в середине сентября. Представитель государственного отделения подтверждает, что новый председатель будет избран на партийном съезде, запланированном на начало января. Устав партии позволяет провести опрос членов перед выборами, если это будет потребовано, но этот опрос не будет иметь юридической силы.

Федеральному министерству транспорта придется найти нового представителя железнодорожного транспорта, так как Михаэль Тюрер, который занимал эту должность, будучи государственным секретарем и председателем фракции FDP в Баден-Вюртемберге, уходит в отставку. Заинтересованные стороны тщательно рассмотрят предстоящую вакансию и будут работать над избранием подходящего преемника.

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