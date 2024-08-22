Лидер Демократической партии Тим "Папа" Уолц демонстрирует свои исключительные способности своим коллегам-партийцам

В течение примерно двух недель Тим Уолз является напарником Камалы Харрис. Его называют упрямым прокурором, в то время как она - обаятельный человек из сельского Среднего Запада. На съезде он сделал то, что ему удается лучше всего среди молодых избирателей: он честно и прямо донес свою мысль.

Делегаты Демократической партии США приветствовали Тима Уолза, американского футболиста и педагога, крича "Тренер, тренер, тренер!" Уолз, ныне губернатор Миннесоты, был там, чтобы поддержать Харрис, тяжеловеса Демократической партии из Калифорнии.

"Это последняя четверть", - описал он политическую обстановку против республиканцев: "Мы отстаем на один пункт. Но мы на offense и у нас есть мяч. Мы продвигаемся по полю. И позвольте мне сказать вам, у нас идеальная команда. Камала Харрис настойчива. Камала Харрис опытна. И Камала Харрис готова. Наша задача - блокировать и таранить. Дюйм за дюймом. Ярд за ярдом. Звонок за звонком."

60-летний Уолз вырос в сельском Среднем Западе, где каждый голос мог переломить ситуацию в борьбе за Белый дом. Прежде чем стать конгрессменом, он был учителем в старшей школе в свои сорок с молодыми детьми, преодолевая шансы в глубоко республиканском округе. "Не недооценивайте учителя общеобразовательной школы", - сказал он толпе, махая знаками "Тренер Уолз", которые им дали.

"Мы все в этом вместе"

Некоторые американские СМИ представили эту избирательную кампанию как состязание в мужественности. Является ли Уолз скромным и честным отцом-фигурантом, бывшим солдатом, учителем и тренером по американскому футболу, в отличие от его республиканского коллеги Дж.Д. Вэнса, который является вопиющим воплощением токсичной мужественности, переводящей свои религиозные ценности в крайние требования? Это не так просто, но: Уолз апеллирует к комфортным стереотипам семейного мужчины, которые привлекают расу против Дональда Трампа. "Возрастая в маленьком городе, ты учишься заботиться друг о друге", - говорит Уолз о своем представлении о единстве. "Соседи рядом с тобой могут не разделять твоих взглядов, веры, любви, но они твои соседи. Мы все в этом вместе". Когда Уолз выражает свою любовь к семье, его сын Гус встает, на глазах выступают слезы, он переполнен эмоциями; пока его мать и сестра усаживают его обратно на место.

За последние две недели Уолз стал чистым полотном для проекций. Он называет республиканцев "странными", что становится трендом. Он представляет себя как антипод: земной семейный человек, излучающий подлинную искренность. Он говорит о сообществе и единстве, в то время как республиканцы говорят о разделении и "других", как будто они недосягаемы. Уолз находит общий язык с молодыми поколениями. В конце концов, он половину своей жизни посвятил обучению и воспитанию их. Демократы пытаются воспользоваться этим, как уникальным преимуществом Уолза, чтобы доставить Харрис и его в Белый дом.

Молодые избиратели ценят искренность

Ранее в тот день на мероприятии о том, как политические кандидаты могут связаться с избирателями в возрасте от 18 до 27 лет, основное внимание уделялось тому, что действительно движет этой важной возрастной группой для демократов. "У нас еще нет данных об этом, потому что это еще рано", - сказал один из докладчиков о Уолзе, "но когда этот парень из Миннесоты небрежно говорит в интервью о том, что говорит его 23-летняя дочь, это вызывает интерес". Уолз также подписал несколько законов в качестве губернатора штата, которые привлекли эту возрастную группу, и поэтому молодые избиратели говорят о нем.

Уолз является ценным активом для демократов, потому что он лучше сочетается с молодыми избирателями, чем Вэнс, и еще не глубоко погрузился в фракции партии. Вероятно, без широкой поддержки этой возрастной группы Байден не выиграл бы президентские выборы в 2020 году. Харрис и Уолз должны повторить это или их шансы победить Трампа быстро уменьшатся. По словам докладчиков, на поколение Z не действуют страшилки; они хотят искренности, видения будущего и чувства принадлежности. Общение является ключевым для поколения Z. Ранние опросы показывают, что Уолз воспринимается как более искренний, чем Вэнс, и в целом более позитивно.

Это также было очевидно в социальных сетях. После того, как Харрис выбрала Уолза, появилось множество сообщений о вымышленных "папиных" ситуациях. "Тим Уолз сует вам 20 долларов в карман, потому что волнуется, что у вас не хватит бензина, чтобы вернуться домой", - одно из них; другое говорило: "Тим Уолз сигналит вам на красном свете, указывает на то, чтобы вы опустили окно, и говорит, что вашей правой задней шине не хватает воздуха". Веб-сайт игр IGN также обнаружил, что Уолз мог стать первым "Геймер-Вице-президентом": он, якобы, был преданным пользователем Sega Dreamcast и однажды играл так много, что его жена забрала консоль.

Пока это работает

Как только Уолз, недавний кандидат в вице-президенты, отправился в спорные штаты вместе с Харрис, он приготовил традиционное блюдо Среднего Запада на X. Его индейка собрала более 1,5 миллиона просмотров и была приготовлена ​​много раз. Оценка пользователя: "Дайте ему готовить!" Такие инциденты подпитывают его разговоры. Или когда Уолза показали на сцене съезда: его дети незаметно надели ему уши зайца за спиной во время интервью. Сам Уолз загрузил клип. Хотя есть немного пропаганды, это определенно работает. Уолз теперь пользуется благоприятным имиджем среди демократов как добродушный папа с большим сердцем, поддерживающий Харрис в ее кампании по отстранению фигур, подобных Дональду Трампу, которые потенциально могут испортить будущее его детей и других.

Между тем, Уолз и его республиканский оппонент, Ванс, оба пытаются завоевать голоса в Среднем Западе для своих кандидатов. Уолз представляет свой родной город как смесь семейных ценностей, трудолюбия и общительности, отмеченный небольшими городами и сельским хозяйством. С другой стороны, Ванс фокусируется на регионе, где победил Трамп в 2016 году: Ржавый пояс, отмеченный угасающими индустриальными городами, жаждущими признания. Кто одержит победу в ноябре? Посмотрим.

"Несмотря на то, что СМИ сосредоточены на маскулинности на этих выборах, Уолз предпочитает представить себя как простого семейного человека, считая, что все в маленьком городе должны заботиться друг о друге, заявляя: 'Мы все в этом вместе'."

"Узнавая важность искренности и единства для молодых избирателей, Тим Уолз делится личными историями о своей семье и общении со своими детьми, доказав свою ценность для Демократической партии,.connecting with this crucial age group."

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