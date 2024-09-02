Лидер БСВ:Коалиции не будут создаваться без критики политики Украины

После выборов в Саксонии и Тюрингии Союз Сахры Wagenknecht (BSW) не будет вести переговоры о коалиции с лидером AfD в земле Биёрном Хёке. Федеральный председатель BSW Мохамед Али на шоу ntv Frühstart на следующий день выразила свою позицию: "Мы отклонили коалицию с AfD, поэтому это бессмысленно". Партия исключена из списка возможных партнеров по коалиции из-за своих крайне правых идей и членов, симпатизирующих фашизму. "Пока это так, это не для нас".

Тем не менее, Мохамед Али открыта к возможности обсуждения участия BSW в правительстве в Саксонии и Тюрингии. Она признала, что они готовы к дискуссиям, так как у них есть общие интересы с ХДС, СДПГ и Левой партией в сферах образования, здравоохранения, внутренней безопасности и инфраструктуры. Однако существенные улучшения в этих секторах для жителей Тюрингии или Саксонии являются условием для участия BSW.

Мохамед Али упомянула, что сотрудничество с Левой партией не исключено. "Мы не исключили этого - Левая партия демократическая, поэтому мы можем с ней сотрудничать".

В отношении внешней политики Мохамед Али также обозначила условия для участия BSW в правительстве. Правительства земель должны выступать за дипломатию и переговорное решение в конфликте на Украине, отказываться от размещения американских ракет средней дальности в Германии и занимать критическую позицию по поставкам оружия на Украину.

Недовольство критикой Линнеманна

Перед возможными переговорами между ХДС и BSW комментарии генерального секретаря ХДС Линнеманна о Сахре Wagenknecht вызвали недовольство в ее партии. Совместный председатель Мохамед Али ответила на его анализ с неудовольствием, сказав: "Я приняла его комментарии с неодобрением". Она оспаривает идею Линнеманна о том, что Wagenknecht одновременно крайне левый, крайне правый экстремист и коммунист. "Я думаю, мистер Линнеманн мог бы пересмотреть свое ошибочное мнение", - заметила Мохамед Али.

Эта позиция может создать препятствия для возможных коалиций в Саксонии и Тюрингии. "Если ХДС и в первую очередь партийное руководство придерживаются такой позиции, то конструктивного движения вперед не будет", - сказал председатель BSW. Посмотрим, что произойдет во время переговоров.

После поражений партий "трафик света" на выборах в восточных землях Мохамед Али призвала провести досрочные федеральные выборы. "У нас скоро будут обычные федеральные выборы, если произойдет изменение раньше, мы приветствуем это". Недовольство населения на выборах в землях ясно показало правительству "трафик света".

Крайне правые идеи AfD и связи с фашизмом по-прежнему исключают возможность коалиции с ними, как заявила Мохамед Али. Тем не менее, Али открыта к обсуждению участия BSW в правительстве в Саксонии и Тюрингии, особенно с ХДС, СДПГ и Левой партией, если есть шансы на существенные улучшения в ключевых секторах, таких как образование и инфраструктура.

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