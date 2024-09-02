- Лидер BSR выступает за увеличение утилизации отходов под видом свободы.

Берлинцы и гости города, как считает руководитель службы по управлению отходами BSR Стефани Отто, в основном виноваты в большом количестве мусора в некоторых районах города. В интервью Tagesspiegel она заявила: "Берлин не всегда чистый или грязный. Многое зависит от отношения людей. (...) Наше общее чувство свободы иногда побуждает людей чувствовать себя чрезвычайно свободными, даже когда речь идет об оставлении мусора".

Отто не стала объяснять, почему некоторые районы более загрязнены, чем другие, сказав: "Я не буду спекулировать, я не социолог". Тем не менее, она отметила, что такие места, как Александрплац, Унтер ден Линден и Гёрлиц в Митте, а также Хайнрих-Хейне-Уфер в Кройцберге, чистятся еженедельно, в то время как другие - до десяти раз чаще из-за высокой посещаемости. Это приводит к скоплению большого количества мусора в этих районах. Несмотря на наличие больших оранжевых мусорных баков, некоторые люди игнорируют их и оставляют мусор, демонстрируя неуважение к общественным пространствам.

Отто выступает за ужесточение наказаний, особенно для тех, кто регулярно занимается незаконным сбросом мусора. Она также предложила увеличить патрулирование служб общественного порядка для борьбы с этой проблемой. По словам Отто, основная проблема - это одноразовая упаковка. Несмотря на то, что люди обязаны использовать перерабатываемые контейнеры, большинство выбирают одноразовые варианты. "Одноразовая упаковка и депозиты должны быть дороже".

Говоря о бытовом мусоре, Отто отметила, что снижение на 15% на душу населения за последние десять лет - положительная тенденция. Тем не менее, улучшения все еще необходимы в сортировке мусора, особенно в многоквартирных домах с ограниченным пространством для контейнеров. Это может привести к путанице и потенциально опасным ситуациям. Фактически, в 2021 году Paper Sorting Facility загорелся предположительно из-за возгорания литий-ионного аккумулятора в бумажном контейнере. Кроме того, баллоны с закисью азота часто выбрасываются, что может привести к взрывам из-за их небрежного обращения.

Несмотря на усилия по улучшению качества воздуха днем, высокий трафик в популярных местах, таких как Александрплац, Унтер ден Линден и Гёрлиц в Митте, а также Хайнрих-Хейне-Уфер в Кройцберге, способствует увеличению загрязнения. Чрезмерное загрязнение в этих районах, даже при наличии больших мусорных баков, отрицательно влияет на качество воздуха днем.

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