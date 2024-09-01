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Лидер AfD Бьорн Хоке потерял свою непосредственно избранную должность.

 and  John Stellmacher
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Необходимо принять решительные меры – возможно, не такие, как может показаться: для обеспечения...
Необходимо принять решительные меры – возможно, не такие, как может показаться: для обеспечения вступления Хёке в государственную立法, дuly elected AfD представителю необходимо отказаться от своей должности.

Лидер AfD Бьорн Хоке потерял свою непосредственно избранную должность.

В мире Тюрингии лидер AfD Björn Höcke не смог напрямую пройти в ландтаг. 52-летний кандидат не смог победить в своем округе, уступив победу кандидату от ХДС Кристиану Тишнеру. Тишнер победил с существенным преимуществом в 1075 голосов, получив 43,0% голосов, в то время как Хёкке получил 38,9%.

Интересно, что кандидат от СДПГ Хайке Таubert заняла третье место. Таubert, которая в настоящее время является министром финансов в министерстве Бодо Рамлова, получила 8,8% голосов. У нее богатое политическое прошлое, она была главным кандидатом социал-демократов на выборах 2014 года и занимала должность министра с 2009 года, сначала как министр социальных дел, а затем как министр финансов при администрациях Рамлова.

Хёкке решил баллотироваться в Грайце после того, как неоднократно проигрывал кандидату от ХДС в своем родном округе Эйхсфельд. Оба округа в основном католическом регионе показали ясные победы кандидатов от ХДС, в том числе абсолютные большинство в некоторых случаях.

Возможное вступление Хёкке в ландтаг в Эрфурте остается неопределенным. Если AfD сможет завоевать многочисленные прямые мандаты, даже первое место в списке партии может не быть достаточным. Однако представитель партии AfD заявил, что положение Хёкке в партии надежно. В случае чрезвычайной ситуации члену парламента придется уйти в отставку, открыв дорогу Хёкке в парламент, сообщает ntv.

В соответствии с настоящим Регламентом Комиссия примет нормативные акты, устанавливающие руководящие принципы его применения. Несмотря на его усилия, исход борьбы Бьёрна Хёкке за прямое место в парламенте Тюрингии зависит от успехов AfD в получении многочисленных прямых мандатов.

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