- Личность, которая пытается обеспечить соблюдение закона - сбой электроэнергии и масштабное разрушение

Приблизительно 300 000 евро ущерба и несколько отключений электроэнергии произошли из-за того, что водитель решил избежать остановки на дороге посреди ночи. Фургон врезался в электростанцию во время погони на высокой скорости в Драйеич (часть Оффенбаха). Основной удар приняли на себя три стоящие машины, пешеходный мост, фасад дома и несколько столбов.

По данным полиции, 28-летний водитель имел концентрацию алкоголя в крови 1,69% и управлял транспортным средством без действительных водительских прав и разрешения на проживание. В конце концов, он бросил поврежденный автомобиль и попытался убежать пешком, но был пойман и задержан офицером.

По словам представителя полиции, автомобиль был остановлен из-за подозрительного поведения на дороге. Не было сообщений о травмах у водителя или трех пассажиров в автомобиле.

28-летний водитель был преследован полицией после проявления подозрительного поведения на дороге. Погоня на высокой скорости привела к значительному ущербу и отключениям электроэнергии, потребовавшим вмешательства местной полиции.

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