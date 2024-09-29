"LibraryTok" предлагает утешение библиотекарям в трудные времена, находя рядом с ними благодарную аудиторию.

В библиотеке нет строгости за опоздание с возвратом книг или тишины среди шумных учеников. Она предлагает разнообразную литературу для каждого читателя в своей начальной школе, в том числе бумажные книги, графические романы и аудиокниги. Ее библиотека наполнена шахматными досками, поделками, головоломками и детьми, которые быстро съедают свой обед, чтобы провести остаток времени в библиотеке.

В отличие от типичных библиотекарей, она также звезда TikTok, что делает ее уникальной.

Ее полки ломятся от груд книг, ожидающих обработки и каталогизации или починки обложек и корешков. После того, как ученики и школьный день остаются позади, она делится этим процессом со своими более чем 450 000 подписчиками.

Ее аккаунт, названный "Встречайте меня в медиа-центре", является основным на "LibraryTok", группе создателей, которые, как ни странно, являются библиотекарями. По мере того, как библиотеки сталкиваются с угрозами, такими как запреты на книги и сокращение бюджетов, члены LibraryTok, подобные ей, возрождают радость от посещения библиотеки.

"Я хочу разжечь страсть к чтению у учеников и сделать библиотеку местом, где им будет комфортно, когда они войдут", - сказала она CNN, работая в Северной Каролине. "Я не хочу, чтобы они боялись штрафов за опоздание или порчу книг. Я просто хочу, чтобы они чувствовали себя в безопасности".

Она делится невидимыми сторонами работы библиотекаря со своей огромной аудиторией ностальгических зрителей, которые ценят свои собственные библиотеки - и вдохновляет многих из них получить библиотечную карту, изучить библиотечное дело или внести вклад в школы, чтобы построить коллекцию для нового поколения читателей.

Вирусный рост библиотекаря на TikTok

Библиотеки могут восприниматься как скучные или устаревшие некоторыми людьми, но они стали популярными цифровыми местами для молодых зрителей TikTok. Она сообщила CNN, что 84% ее зрителей в возрасте от 18 до 34 лет.

Библиотекари, подобные ей, используют TikTok для связи с молодежью и возрождения интереса к библиотекам. Стоит отметить, что более половины всех взрослых в США в возрасте от 18 до 34 лет находятся на TikTok, согласно данным Пью-исследований. Присутствие библиотекарей, подобных ей, на TikTok может побудить эту демографическую группу посещать библиотеки офлайн: согласно отчету Американской библиотечной ассоциации (ALA) за 2023 год, 54% представителей поколения Z и миллионеров посещали физическую библиотеку в течение последних 12 месяцев.

Президент ALA Синди Холл похвалила способность библиотекарей адаптироваться к новой технологии в заявлении для CNN: "Профессионалы библиотечного дела быстро адаптируются к появляющимся технологиям, и то, как они используют мощную платформу, такую как TikTok, является тому свидетельством. Благодаря LibraryTok аудитория получает представление о различных ресурсах, которые предлагает библиотека, и напоминает о центральной роли библиотеки в сообществе".

С тех пор, как она присоединилась к TikTok в 2023 году, она набрала преданную аудиторию, которой нравится смотреть, как она выполняет различные библиотечные задачи, такие как ремонт книг и сортировка книг, возвращенных с опозданием. Она делится видео распаковки пожертвованных принадлежностей, даже показывая закулисные моменты своей личной жизни, такие как отвоз ребенка в колледж.

Ее повседневный контент находит отклик у многих зрителей, которые испытывают ностальгию по своим школьным дням. Звук возвращаемой вовремя книги или радость от обнаружения любимых книг на полках вызывают ностальгию у зрителей.

Она часто называет себя "создателем уюта", что считает "самым большим комплиментом".

После того, как одно из ее видео по ремонту книг стало вирусным в январе, она начала получать больше комментариев и сообщений с похвалой. Многие выразили желание стать библиотекарями или получить библиотечную карту, демонстрируя влияние ее контента.

"Я думаю, что сочетание ностальгии и ассоциации библиотеки с позитивом и инклюзивностью создает уютное пространство на LibraryTok", - сказала она.

'LibraryTok' дарит утешение во время кризисов

Библиотека Дженифер Райс является "сердцем ее школы".

Ученики начальной школы участвуют в различных видах деятельности, таких как чтение, растяжка, пение и игра с головоломками - и это лишь некоторые из них.

"Это место, где хочет быть каждый в течение дня", - сказала она CNN, также известная как "Библиотекарь с контуром" на TikTok.

Несмотря на свою неожиданную популярность, она ценит поддержку, особенно когда слышит от комментаторов, что меняет их представление о школьных библиотеках. Многие говорят, что у них были негативные опыт в библиотеках в детстве.

"Я нашла карьеру, в которой чувствую себя успешной и наслаждаюсь ею каждый день, и я думаю, что идея о том, что вы можете найти карьеру, которая кажется домом, находит отклик у многих", - сказала она. "Мне нравится думать, что просмотр позитивного контента о библиотеке, где дети чувствуют себя любимыми и в безопасности, находит отклик у людей".

Сообщество LibraryTok также дарит ей чувство единства посреди "разочаровывающих" вызовов, таких как запреты на книги в ее родном штате Техас и работа с ограниченным бюджетом, как она сказала.

Удаление книг ускоряется, с регионами, такими как Техас и Флорида, испытывающими значительный рост. Согласно данным Американской ассоциации библиотек за 2023 год, более 4240 уникальных названий были выделены и предложены к удалению из публичных и образовательных библиотек по всей стране. Это число существенно выше, чем 2571 вызов книг в 2022 году.

Техас наблюдал более 1500 запретов на книги между июлем 2021 года и декабрем 2023 года, согласно данным ПЕН Америки, организации, посвященной сохранению свободы слова для писателей. В то же время данные Американской ассоциации библиотек показали только три вызова и три попытки ограничить доступ к определенным книгам для публичных и образовательных библиотек в Техасе в 2020 году.

Подвергнутые анализу книги, похоже, в основном посвящены темам, которые подчеркивают не представленные сообщества. На национальном уровне ПЕН Америка сообщила о почти 10 000 запрещенных книгах в тот же период, из которых 37% были посвящены расе, расизму или персонажам цветных, и 36% содержали ЛГБТК-персонажей или темы.

В ответ на эти запреты противники принимают меры и вводят собственные запреты, чтобы бороться с цензурой. Например, демократический вице-президентский кандидат и губернатор Миннесоты Тим Уолз подписал закон в мае 2023 года, запрещающий запрещать или удалять "книгу или другой материал, основанный исключительно на его точке зрения или сообщениях, идеях или мнениях, которые он передает". Этот закон требует участия обученного библиотекаря в каждой ситуации вызова.

Создание связей через «Библиотечный Ток»

Некоторые зрители были мотивированы поддержать своих любимых influencers Библиотечного Тока офлайн. Миллер начала серию "Любовь к библиотеке", чтобы выделить различных библиотекарей по всей стране, которые ищут пожертвования на такие вещи, как стикеры, книжки с картинками, столы и чистящие средства. Ее подписчики смогли выполнить соответствующие списки пожеланий семи библиотек, заявила Миллер.

Грейс сообщила, что ее подписчики также проявили поддержку в контексте "любви к библиотеке". Как библиотекарь в школе с программой Титул I, многие из ее учеников не могут участвовать в ежегодной книжной ярмарке Scholastic из-за финансовых ограничений. Однако щедрые "феи книг" в TikTok оплатили участие учеников Грейс в книжной ярмарке, гарантируя их доступ к традиции школы. Этот акт доброты был воспроизведен, когда другие библиотекари и учителя запустили подобные инициативы, чтобы оплатить участие своих учеников в книжной ярмарке.

Грейс выразила радость от воздействия TikTok, сказав: "Это такое прекрасное зрелище, и все началось на TikTok". Миллер не имела представления о TikTok, прежде чем создать свой аккаунт, и слышала только плохие истории об этом приложении. После присоединения к сообществу Библиотечного Тока она обнаружила, что оно состоит из замечательных людей.

"Лучшие люди находятся на Библиотечном Токе", - сказала Миллер. "Это уникальное сообщество".

Уважаемые фигуры Библиотечного Тока, в конечном итоге, стремятся переопределить, что такое "типичный" библиотекарь, один видеоролик за раз.

"Библиотекари добрые", - сказала Миллер. "Они хотят, чтобы вы почувствовали себя признанным. Они хотят предоставить книги, которые отображают представительство. Они хотят, чтобы вы видели себя в книгах, и они также хотят построить коллекцию, в которой вы не только видите себя в книгах, но и видите других в книгах".

Поощрение учеников посещать библиотеку служит основой для того, как школьные библиотекари могут изменить восприятие ребенка о чтении. Книги, по словам Миллер, служат "окнами и зеркалами", идея, представленная известным экспертом по детской литературе Рудайн Симс Бишоп. Они стимулируют творчество и самооценку читателей. Кроме того, демонстрация их школьных библиотек и людей, которые за ними ухаживают, может быть эффективным способом возбудить страсть молодых людей к чтению.

Ее подписчики в TikTok, в основном состоящие из молодых взрослых, разделяют ее энтузиазм по поводу библиотек и часто посещают свои местные библиотеки после вдохновения ее контентом. Библиотекарь "Встречайте меня в медиа-центре" побуждает своих зрителей получать библиотечные карты и даже рассматривать библиотечную науку в качестве профессии.

В ответ на запреты книг и бюджетные cuts сообщество Библиотечного Тока предоставляет поддержку и платформу для библиотекарей, чтобы делиться своей любовью к литературе и библиотекам, создавая чувство единства среди своих членов.

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