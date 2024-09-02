- Либеркнехт призывает ХДС вступить в диалог с политическими левыми.

Бывший руководитель Тюрингии, Кристине Либеркнехт, поддерживает диалог между ХДС и Левой партией, учитывая предстоящий сложный процесс формирования правительства. После выборов в землю власть безоговорочно принадлежит ХДС, заявила она в интервью немецкой редакционной сети (RND). Ей придется вести переговоры со всеми партиями, кроме AfD. "Даже с Левой партией необходим диалог", подчеркнула Либеркнехт. "Обойти Левую партию невозможно, даже для компромисса, это чистая математика - ничего другого".

До сих пор ХДС отвергала сотрудничество tanto с AfD, как и с Левой партией. Тем не менее, коалиция ХДС, BSW и SPD после выборов в Тюрингии в воскресенье получит лишь 22 из 44 мест. Действующий министр-президент Бодо Рамелов (Левая партия) уже выразил готовность к участию в формировании правительства.

ХДС, как заявил их предшественник в Тюрингии, придется вести переговоры со всеми партиями, кроме AfD. Несмотря на отказ ХДС сотрудничать tanto с AfD, как и с Левой партией, потенциальная коалиция с SPD и BSW обеспечит им лишь ограниченное большинство в парламенте.

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