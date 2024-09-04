Лявые в Тюрингии выступают за правительство меньшинства с преимущественно красной цветовой гаммой.

Переговоры после выборов в Тюрингии оказались непростыми. Христианско-демократический союз (ХДС) исключил возможность коалиции с Левой партией и предложил сформировать правительство меньшинства с участием Вальдекнехт и Социал-демократической партии (СДПГ). Представитель Левой партии Гранде Роде предложила «красно-красно-зеленую» коалицию меньшинства — альянс BSW, Левой партии и СДПГ. На пресс-конференции в Эрфурте она заявила: «ХДС не может позволить себе бездействовать в течение трех месяцев. Мы должны действовать быстро и ответственно». Она также добавила: «Альянс "красно-красно-зеленый" имеет 36% поддержки в Тюрингии. Если ХДС хочет быть терпимым, а не формировать коалицию, они также могут выбрать терпимость к "красно-красно-зеленому" альянсу в конце».

Результаты выборов в Тюрингии в воскресенье оказались политически запутанными. С Alternativ für Deutschland (Альтернатива для Германии) ставшей доминирующей партией и ХДС занявшей второе место, предложенная коалиция ХДС, BSW и СДПГ смогла бы получить лишь половину мест в парламенте. Такая коалиция была бы всего в одном голосе от большинства. В результате им, скорее всего, придется сотрудничать с Левой партией, либо как терпимому партнеру, либо в составе коалиции, но коалиция ХДС с Альтернативой для Германии или Левой партией запрещена из-за декрета о несовместимости.

Предложенная коалиция ХДС-БSW-СДПГ не набирает большинства, что требует сотрудничества либо с Левой партией, либо как терпимого партнера. Несмотря на то, что ХДС исключила возможность коалиции с Левой партией, Гранде Роде предлагает «красно-красно-зеленое» правительство меньшинства, подчеркивая, что ХДС все еще может быть терпимым в этой ситуации.

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