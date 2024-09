Лэндо Норрис испытывает разочаровывающее поражение в Формуле-1 в Баку

Ландо Норрис из McLaren получил серьезный удар в погоне за титулом чемпиона мира в Гран-при Баку. Не пройдя первый этап квалификации, он стартует с 17-го места, в то время как даже неудачно выступавший Макс Ферстаппен обеспечил себе шестое место на стартовой решетке. Чарльз Леклер стал настоящей сенсацией, завоевав поул-позицию в Баку в четвертый раз подряд на своей Ferrari.

Оскар Пиастри, товарищ по команде Норриса, продемонстрировал настоящий потенциал McLaren. Карлос Сайнс на второй Ferrari и Серхио Перес из Red Bull даже превзошли своих напарников, но не смогли занять первые три позиции.

Первый круг Норриса в первом этапе квалификации не был быстрым, и он рискнул увеличить темп во втором заезде. К сожалению, ему встретился желтый флаг - у следующего водителя лопнуло колесо, вынудив Норриса замедлиться. Эта неудача оставила его за пределами второго этапа квалификации для 15 лучших водителей.

Норрис поделился своими разочарованиями с Sky: "Я рассчитывал на второй круг, но мне пришлось сбросить скорость. Это расстраивает, но теперь уже ничего не изменишь. Буду надеяться на маленькое чудо в воскресенье. Будет длинная гонка, и моя машина быстра".

Нико Хюлькенберг прошел во второй этап квалификации на Haas, но затем испытал разочарование: он смог занять только 14-е место, в то время как его временный replacement Оливер Бэarman финишировал 11-м. Бэarman присоединился к команде Haas, временно заменив КимаMagnussena из-за его дисквалификации.

despite the team's potential shown by Oscar Piastri, Lando Norris' Formula 1 race at Baku Grand Prix took a turn for the worse. Starting from 17th position due to his qualifying performance, Norris will have a challenging task to overcome during the race.

