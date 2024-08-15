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Лаутербах ведет борьбу с коронавирусом

 and  Vladimir Milov
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Карл Лаутербах и Вольфганг Кубицки во время пандемии. Политик СДПГ сетует на 'искажение прошлого'.
Карл Лаутербах и Вольфганг Кубицки во время пандемии. Политик СДПГ сетует на 'искажение прошлого'.

Лаутербах ведет борьбу с коронавирусом

Карл Лаутербах неоднократно становится мишенью резких атак со стороны Вольфганга Кубики. В интервью министр здравоохранения теперь защищается ясными словами. Он не комментирует все заявления политика от FDP, но также говорит и о ошибках.

Министр здравоохранения Карла Лаутербаха защищается от нападок заместителя председателя бундестага от FDP Вольфганга Кубики на его персону в связи с якобы протоколами RKI. "Я решительно предостерегаю от искажения прошлого спекуляциями, намеками и теориями заговора", - сказал политик от SPD в интервью медиагруппе Funke.

Он отвечал на вопросы о том, например, было ли предотвращено понижение риска короны его министерством в начале 2022 года, также потому, что готовилось введение обязательной вакцинации против короны. Кубики сделал это замечание в своем contribution на сайте.

Лаутербах предостерег от "беспочвенных подозрений". В феврале 2022 года они находились в фазе, когда от короны все еще умирали сотни людей в день. "В такой ситуации нельзя понижать риск". Министр ответил на вопрос, представлял ли он пандемию более опасной, чем она была на самом деле, "Нет". Он описал ситуацию так, как она представлялась в свете данных и исследований.

Министр не хочет комментировать заявление Кубики

После публикации неотредактированных документов о встречах штаба по борьбе с короной в Институте Роберта Коха (RKI) журналистом - институт еще не опубликовал полные протоколы - вице-президент бундестага Кубики потребовал личных последствий от Лаутербаха.

Он обвиняет министра здравоохранения в "неответственном отношении к истине" и ссылается, в частности, на заявление Лаутербаха от марта, согласно которому RKI работало независимо от политических указаний. Лаутербах не комментирует заявление Кубики.

В представлении вице-президента FDP документы доказывают политическое влияние. При insistence министерства здравоохранения RKI искусственно поддерживала высокое общественное давление пандемии, написал политик от FDP. В интервью Funke Лаутербаха ставят перед фрагментами документов, которые Кубики цитировал в этом контексте, например, с отказом от понижения риска министерством.

Лаутербах о ошибках в управлении пандемией

Лаутербах называет центральные ошибки в пандемии "Мы не должны строить искусственную противоположность между наукой и политикой", - сказал Лаутербах. Наука предоставляет факты, а оценка затем происходит в обмене между специализированными отделами RKI и министерства. "Политическая ответственность всегда лежит в конце концов на Федеральном министерстве здравоохранения".

Он защищал политику в отношении короны в целом. В целом они были осторожны по веской причине. "В Германии умерло меньше людей, чем в большинстве наших соседних стран, хотя у нас очень старое население". С точки зрения министра здравоохранения, центральной ошибкой в пандемии было то, что дети не были достаточно защищены от последствий закрытия школ и локдаунов.

Добавляется к дискуссии: Карл Лаутербах не прямо отвечает на обвинения Вольфганга Кубики в политическом влиянии на управление пандемией RKI, вместо этого сосредоточившись на своей защите общей политики в отношении короны и своей идентификации основной ошибки в управлении пандемией как недостаточной защиты детей от последствий закрытия школ.

Кроме того, в ответ на критику смягчения риска короны Карл Лаутербах подчеркивает, что в разгар критической фазы пандемии с сотнями ежедневных смертей было не подходящим моментом для уменьшения воспринимаемой опасности.

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