- Лаутербах в больнице: не позволит дом затонуть

Многие руководители клиник с тревогой смотрят в будущее. Финансовое положение больниц плохое. Даже клиника Вернера Форсмана в Эберсвальде работает над тем, чтобы снова писать черные цифры. "Мы уже давно знаем, что перемены неизбежны, и теперь мы прямо в их центре", - объявила больница. Руководство обсудило финансовые потребности и перспективы с федеральным министром здравоохранения Карлом Лаутербахом (СДПГ).

"Пусть этот дом не утонет"

Политик СДПГ Карл Лаутербах защищал свою спорную реформу больниц от опасений и обещал поддержать клинику во время своего визита. Специализированная больница идеально подходит для реформы, сказал Лаутербах. Однако важно, чтобы клиника, которая терпит убытки, также смогла пережить реформу. "Мы не позволим этому дому утонуть", - сказал Лаутербах. В переходный период будут выделены средства больницам. "Для этого может потребоваться повысить взносы страховых компаний".

Клиника Вернера Форсмана в Эберсвальде имеет огромное значение для обеспечения региона, особенно в области лечения опухолей, травм и инсультов, сказал Лаутербах. Клиника с около 450 койками лечит пациентов из районов Барним и Укермарк, а также из некоторых частей района Маркиш-Одерланд.

Больница должна мобилизовать резервы

Однако финансовое положение напряженное: "Сбалансированный общий результат был достигнут только в прошлом году за счет активации резервов баланса", - объявила клиника GLG Вернера Форсмана. Она находится в процессе консолидации.

Клиника делает отличную работу, но получает слишком мало случаев, потому что они все еще выполняются в близлежащих больницах, сказал Лаутербах. Высокоспециализированные лечения можно было бы делать лучше в специализированных клиниках. В будущем небольшие больницы будут открыты для амбулаторной помощи, сказал министр.

Лаутербах призывает: не блокируйте реформу

"Кто блокирует или задерживает реформу, рискует, что больницы обанкротятся", - утверждал Лаутербах. Чем быстрее будет внедрена реформа, тем больше больниц смогут пережить. Лаутербах посетил клинику вместе с государственным секретарем в Министерстве здравоохранения Антье Тёпфер (Зеленые).

Реформа направлена на снижение финансового давления и установление единых правил качества. Для этого возмещение за случаи лечения будет изменено на фиксированные ставки. В будущем клиники получат 60 процентов возмещения уже за поддержание определенных предложений. База финансирования страховыми компаниями будет более точно определена "группами производительности", которые также устанавливают минимальные требования.

Однако есть опасения, что в будущем могут возникнуть пробелы в обеспечении, например, в сельских районах, и пациентам придется ездить на большие расстояния.

Ассоциация больниц: "Стандартная процедура" неразумна

"Я смотрю на планы реформы с большой тревогой", - сказал директор ассоциации больниц земли Михаэль Якоб. Мы не против реформы. Однако он считает текущие планы не подходящими для ландшафта больниц в сельских регионах. Он призвал предоставить больше свободы маневра для земель и не жесткий корсет. "Что подходит для Укермарка, не обязательно подходит для Лусании или плотной зоны Потсдама", - сказал Якоб. "Стандартная процедура" не подходит. Землям нужна больше свободная рука, чтобы позволить больницам, например, предлагать больше амбулаторных услуг.

Политик ХДС: Посещение больницы не должно стать поездкой на большое расстояние

"Я искренне надеюсь, что министр здравоохранения, благодаря своему визиту в Эберсвальде, поймет, что реформа не удастся только с городской перспективой. Посещение больницы не должно превратиться в поездку на большое расстояние", - сказал Михаэль Ширрац, представитель фракции ХДС в земельном парламенте по здравоохранению. "Для нас расстояние является важным фактором качества, который не учитывается в текущих планах в достаточной степени".

По данным Министерства здравоохранения, в Бранденбурге есть 54 больницы в 66 местах. В 1990 году их было 73.

Клиника Вернера Форсмана, расположенная в Эберсвальде, обслуживает значительную территорию, включая районы Барним и Укермарк. (из текста)

Озабоченность, выраженная ассоциацией больниц земли, особенно по отношению к сельским регионам, таким как Укермарк, важно учитывать при планировании реформы. (новое предложение)

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