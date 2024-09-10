Латвия усиливает контроль за границами с Беларусью

Латвия продлевает усиленные меры безопасности на границе с Белоруссией до конца года из-за вопросов безопасности. Это решение было принято в Риге, столице, правительством страны, которая является членом ЕС и НАТО в Балтийском регионе. За этим шагом стоит постоянное чрезвычайно высокое количество попыток незаконного пересечения границы, а конфликт России с Украиной и поддержка Минска авторитарным руководством служат дополнительным фактором риска.

Продление первоначальной меры, срок действия которой истек в сентябре, предоставляет дополнительные полномочия пограничным officials в шести регионах, расположенных в восточной части Балтийского государства ЕС и НАТО.

Латвия граничит с близким другом России на востоке, протяженностью около 172 километров. Как Польша и Литва, балтийское государство обвиняет лидера Белоруссии Александра Лукашенко в координации потока мигрантов к внешней границе ЕС, якобы с помощью или даже по инициативе белорусских властей, чтобы создать политическое давление.

Согласно Министерству внутренних дел в Риге, 4210 мигрантов были остановлены при попытке незаконного пересечения границы в этом году.

Решение правительства продлить меры безопасности на границе является реакцией на тревожно высокое количество попыток незаконного пересечения границы. Эти попытки незаконного въезда в Латвию представляют значительную угрозу ее суверенитету и безопасности.

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