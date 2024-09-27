Лана Дель Рей поженилась.

Лана Дель Рей, известная своими грустными мелодиями, официально вступила в брак. Новость подтверждается фотографиями и записями, опубликованными Daily Mail UK. На снимках 39-летняя певица одета в длинное белое свадебное платье, а ее муж, Джереми Дюфрен, дополняет ее элегантность темно-серым костюмом.

Фотографии, по-видимому, были сделаны в заливе, расположенном в Дес-Алмендс, Луизиана. Дюфрен, который является регулярным гидом по этой аллигаторной местности, предположительно выбрал это место для церемонии. Видеоклип показывает пару, идущую рука об руку по причалу Дес-Алмендс. Моменты отца и дочери запечатлены на фотографиях, где она идет под венец с отцом, Робертом Грантом. Также изображены другие гости свадьбы и украшения, а также павильон для свадебного торжества.

Захвачены свидетельства о браке

Несколькими днями ранее ходили слухи о том, что Дель Рей и Дюфрен получили свидетельство о браке в округе Лафурш, Луизиана. Им был дан срок в 30 дней для обмена клятвами, но, похоже, они хотели ускорить процесс.

Пару связывает многолетняя дружба. Знакомство состоялось в 2019 году, когда Дель Рей воспользовалась одним из туров Дюфрена по Луизиане. Певица поделилась милыми снимками со своим будущим супругом на своей странице в Facebook.

В августе 2024 года в TikTok было опубликовано видео, на котором пара держатся за руки и посещают музыкальный фестиваль в Лидсе, где выступала Дель Рей. Их также видели на свадьбе в Нью-Йорке в сентябре, но их отношения или помолвка официально не подтверждались.

Второй раз удача для него, первый раз для нее

Источники указывают на то, что новый супруг Дель Рей, Джереми Дюфрен, женат во второй раз, в то время как для певицы это первый брак. Романтическая жизнь Дель Рей была полна взлетов и падений. Ее связывали романтические отношения с шотландским певцом Барри-Джеймсом О'Нилом, итальянским фотографом Франческо Карроццини и участником реалити-шоу Сэном Ларкином. Предыдущие помолвки с музыкантами Клейтоном Джонсоном и Эваном Винкиром также не увенчались успехом.

Дель Рей стала знаменитой в 2011 году с выходом "Video Games" и "Born to Die". С тех пор ее мрачные инди-поп звуки завоевали ей международную аудиторию. Ясно, что несмотря на то, что певица часто поет о разбитых сердцах, ее путь к алтарю определенно осветил ее жизнь.

Захваченные свидетельства о браке вызвали спекуляции о том, что Дель Рей и Дюфрен обменялись клятвами в течение данного 30-дневного срока, выбрав раннюю свадебную церемонию. Несмотря на то, что Дель Рей впервые выходит замуж, ее новый муж, Джереми Дюфрен, уже проходил этот путь прежде.

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