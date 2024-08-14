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Лагерь пуст: страна сжегла последние маски от коронавируса

 and  Grigoriy Williams
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Прошло всего около двух лет, и это было еще нормально: министр здравоохранения Северного...
Прошло всего около двух лет, и это было еще нормально: министр здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии Карл-Йозеф Лаumann сидит в ландтаге с маской FFP2 (архивное фото).

- Лагерь пуст: страна сжегла последние маски от коронавируса

После того, как страна NRW запасла миллионы масок во время пандемии, все резервы теперь исчерпаны: согласно министерству здравоохранения, последние запасы средств индивидуальной защиты были сожжены, так как они истекли.

В феврале, так называемый государственный резерв здравоохранения все еще составлял около 3,7 миллиона масок для лица, которые централизованно хранились в Мюнстере. После этого было бесплатно распределено около 30 000 еще пригодных масок, согласно государству. Остальные "средства защиты рта и носа" (СЗН) были "термически утилизированы", как выразилось министерство: "В результате в Северном Рейне-Вестфалии нет больше СЗН из государственного или федерального резерва."

В то время как на ранней стадии пандемии NRW - как и федеральное правительство и все другие земли - отчаянно искала поставщиков защитных масок и платила баснословные цены, на данный момент нет конкретных планов по созданию нового резерва: "Продолжение государственного резерва еще не принято окончательное решение", - сказал министерство здравоохранения. "С нашей точки зрения, государственный резерв может быть только дополнением к федеральному резерву и должен быть согласован с ним. Поэтому остается посмотреть, как будет развиваться федеральный резерв."

Решение правительства не сразу пополнять государственный резерв защитных масок после пандемии вызвало вопросы. Также федеральное правительство и другие земли должны пересмотреть свои стратегии по поддержанию запасов essential equipment, таких как маски.

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