- Квартира поддается огню - пожарный получил легкие травмы

Пожарный получил незначительные травмы во время борьбы с пожаром в многоэтажном доме, расположенном в Деггендорфе. Как сообщили власти, пожар начался в квартире на втором этаже по неясным причинам, причинив ущерб, превышающий полмиллиона евро.

Согласно заявлению полиции, местный житель услышал громкий звук и заметил дым, выходящий из одной из квартир в здании. Пострадавшая квартира была полностью разрушена, а огонь частично распространился на чердак. Некоторые черепицы упали с крыши, повредив припаркованные поблизости автомобили.

33-летний житель поврежденной квартиры не присутствовал во время инцидента. Первоначальная причина пожара оставалась неясной. Примерно 15 человек были эвакуированы из здания во время тушения пожара, к счастью, никто из них не пострадал.

Несмотря на значительный ущерб, ни одна страховая компания еще не была связана для покрытия расходов, превышающих полмиллиона евро. Другие пострадавшие жители все еще не знали, где они будут жить после пожара.

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