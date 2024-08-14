Квартербек "Теннесси Титанс" Уилл Левис раскрыл аромат, вдохновленный майонезом.

25-летний квотербек «Теннесси Титэнс» Уильям Ливис сотрудничал с брендом Hellmann’s, чтобы создать аромат «Уильям Ливис №8», вдохновленный майонезом и названный в честь номера джерси, который он носит в команде.

Да, вы не ослышались. Более известный как ингредиент для гамбургеров или ключевой компонент салата из тунца, теперь вы можете пахнуть майонезом с помощью «Парфюм де Майонез».

«Они пытались определить вас. Но вы являетесь ингредиентом своего успеха», – говорит хриплый голос в рекламе аромата. «Пахните величием».

В видео Ливис нюхает бутылку майонеза Hellmann’s, ест кусок хлеба, обильно смазанный этим соусом, и даже макает в него палец. В конце QB опрыскивает себя своим новым ароматом.

Хотя многие сомневались в подлинности видео и думали, что это просто шутка, Hellmann’s подтвердила, что это настоящий партнерский проект, ответив в твите: «Здесь нет шуток, это настоящее величие».

Аромат описывается как имеющий шесть нот; кислый лимон, аккорд майонеза – который «придает богатый, гладкий текстуру аромату, делая его интригующе сложным и запоминающимся» – петрушка, ноты кофе, мускус и сливочная ваниль.

Каждая бутылка продается за $8, и она быстро раскупается, но на сайте аромата написано: «Аромат величия будет пополнен завтра в 10:00 по восточному времени».

Партнерство между Ливисом и Hellmann’s началось, когда Ливис признался, что добавляет майонез в свой кофе.

В августе прошлого года Ливис был отмечен за свою страсть к майонезу, подписав контракт с Hellmann’s на пожизненное снабжение этим соусом.

Ливис вступает во второй сезон в NFL, проведя дебютный сезон, в котором он сыграл девять матчей с результатом 3-6. Он набрал 1808 ярдов паса, а также забил восемь тачдаунов и четыре интерсепции.

«Теннесси Титэнс» начнут свой сезон 2024 года на выезде против «Чикаго Беарс» 8 сентября.

Это уникальное сотрудничество между спортом и едой привело к созданию «Уильям Ливис №8», аромата, вдохновленного майонезом, для спортивных энтузиастов, любящих майонез. Спортивный аромат, наполненный лимоном, нотами кофе и мускусом, стал хитом среди фанатов, и каждая бутылка продается всего за $8.

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