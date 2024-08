- Курск 1943 и Арденны 1944: где параллели с киевским наступлением?

В связи с текущими операциями в Киеве часто упоминаются две немецкие offensive Второй мировой войны на Западе. Битва за Курск в 1943 году, также известная как операция "Цитадель", и Арденнская offensive 1944 года. Американское название последней - "Битва под Арденнами".

Эти упоминания на Западе вызывают удивление, так как немецкая вермахт не добилась успеха ни в одной из этих битв и потерпела катастрофические поражения. То, чего западные эксперты не пожелали бы Киеву. Но помимо этого: какое значение имеют эти прошлые битвы? И где могут быть параллели?

Последнее крупное немецкое наступление на Востоке

"Операция Цитадель" можно ответить быстро. Кроме отличительного названия города "Курск", нет никаких сходств. Немецкое наступление в 1943 году имело целью отрезать советский выступ фронта в Ореле и Курске двумя атакующими движениями с юга и севера и окружить расположенные там советские войска.

Такая амбициозная цель не очевидна в текущем наступлении. Украинцы смогли удивить русских и проникнуть в слабо укрепленную приграничную область. В отличие от "Курска 1943 года", советы знали о немецких планах, распознали концентрацию войск и получили подробную информацию о запланированных атакующих движениях. Задержки со стороны немцев позволили совету построить новые, ранее неизвестные, глубоко слоистые оборонительные линии. В этом отношении укрепления в Донбассе подобны тем временам.

Немцы столкнулись с хорошо подготовленным противником, который решительно противостоял им с самого начала. В отличие от русских, когда украинцы пересекли границу. Немецкое продвижение в 1943 году было медленным и дорогостоящим. На севере немцы не смогли прорвать оборону и были вынуждены отказаться от борьбы. На юге танковые подразделения СС достигли последней линии русской обороны. Пока их не остановили в битве при Прохоровке.

Эта битва считается крупнейшей танковой битвой в истории. Столкновение титанов, когда 5-я гвардейская танковая армия встретилась с 1-м танковым корпусом СС. Точный ход спорадичен и, вероятно, менее героический, чем советская историография предполагает. Но после битвы Гитлер отменил наступление. Таким образом, единственное, что общее с сегодняшними битвами, - это название Курск.

Наступление, чтобы переломить ход войны

В случае с Арденнской битвой (1944 год) есть больше сходств. Снова стоит отметить, что немцы проиграли битву, что не сулит ничего хорошего для Украины. Но тем не менее: Арденнская битва была попыткой Гитлера переломить ход войны в конце 1944 года. Диктатор понял, что просто обороняться против наступающей Красной армии на Востоке и союзников на Западе только отсрочит поражение. Чтобы улучшить свое положение для переговоров, рейх должен был вернуть инициативу и пойти в наступление. Непроницаемые Арденны были выбраны в качестве места.

Эта ситуация действительно подобна войне в Украине. Киев срочно нужны войска, чтобы стабилизировать фронт в Донбассе. Но там нет реальной перспективы успеха. В лучшем случае украинцы могли бы замедлить продвижение русских, но это подвергло бы их войска опасности бесконечной войны на износ, которую маленькая Украина не может выдержать против России вечно.

Решающий оперативный успех был возможен только в другом месте. В Курске русские были полностью удивлены, как американские солдаты в лесах Арденн. ГИ тогда думали, что война почти закончилась. Перед немецкой атакой новобранцев привели на фронт, чтобы хотя бы один раз выстрелить вживую, прежде чем немцы сдадутся.

То, что Германия могла победить западных союзников одним махом,likely не верил даже Гитлер сам. Его план состоял в том, чтобы захватить жизненно важный порт военного времени Маастрихт, нанести тяжелые потери союзникам, вызвать у них сомнения в победе, и затем каким-то образом достичь перемирия на Западе, чтобы остановить советов.

Лучшее положение для переговоров

Устремления киевского правительства, несомненно, не столь далекоидущи или иллюзорны. Но цели подобны. Явно, ужасы войны должны быть принесены в Россию, чтобы поколебать доверие населения к режиму Путина. По крайней мере, предполагается, что Украина, как оперативная цель, стремится захватить Курскую атомную электростанцию, чтобы позже использовать захваченную территорию и ядерный объект в качестве козыря в будущих переговорах.

Но именно здесь заканчиваются параллели. Курская область отличается от Арденн в 1944 году. THEN хilly, forested region was crisscrossed by few roads, and even fewer bridges could support the heavy German tanks. Due to the forests and the hills, mechanized troops couldn't move freely across the countryside. The Americans just had to block the crucial roads, and the German advance was stalled. В Курской области, однако, украинцы могут обойти российские оборонительные линии и проникнуть глубже в страну. И это могло бы стать ключом к успеху.

