- Курящий прокурор выходит на Мюнстерском "месте преступления"

Женщина с сигаретой в руке и запоминающимся низким голосом говорит "Прощай": Мехтхилд Гроссманн, которая более 22 лет была государственным обвинителем в мюстерском "Таторте" на ARD, уйдет в отставку в 2025 году, как объявил Westdeutscher Rundfunk.

В качестве босса главного инспектора Тьеля и судебно-медицинского эксперта профессора Бёрне актриса продолжит появляться в трех новых эпизодах, после чего планирует взяться за новые вызовы, цитирует Гроссманн станция. В рейтинговом успехе ARD она играет роль прокурора Вильгельмины Клемм.

"Когда последний мюстерский "Таторт" со мной будет показан в конце 2025 года, мне будет 77 лет, и я не собираюсь прекращать работать. Я буду продолжать играть в театре и давать чтения, предпочтительно с музыкой - и если WDR когда-нибудь будет искать кого-то, чтобы сыграть злодея-убийцу, я буду там сразу же", - говорит Гроссманн, согласно заявлению WDR.

Родившаяся в Мюнстере в 1948 году, Гроссманн была частью актерского состава мюстерского "Таторта" с первого эпизода в 2002 году. Перед ней только Фридерике Кемптер покинула долгоживущий ансамбль, играя роль ассистента Бёрне Надежды Крузенштерн.

Карьера Гроссманн началась в 1963 году в Theater Bremen. Она впервые работала с танцовщицей и хореографом Пина Пауш в 1976 году. С 1977 по 1979 год она была задействована в Schauspielhaus Bochum, прежде чем добиться мирового успеха с Tanztheater Pina Bausch в Вуппертале. Однако она подчеркивает на своем собственном сайте, что это не было в качестве танцовщицы. Она также играла в фильмах с Райнером Вернером Фассбиндером и Каролиной Линк и преподавала историю танца и актерское мастерство в Университете искусств Фолькванг в Эссене.

"Это было честью и удовольствием играть с Кристиной Уршпрух и Бьорном Меером, многие годы с Фридерике Кемптер и замечательным Ваттером - Клаусом Д. Клаусницемером, и, конечно же, с Акселем Прахлом и Яном Йозефом Лиферсом так долго - 23 года. Спасибо", - говорит актриса, согласно заявлению.

46-й мюстерский "Таторт" под названием "Man stirbt nur zweimal" - все еще с Гроссманн - запланирован к показу в четвертом квартале 2024 года.

Заявление WDR

В своем прощальном сообщении Мехтхилд Гроссманн выразила свой энтузиазм по поводу потенциальных будущих ролей с WDR, упомянув свой интерес к игре злодея-убийцы. В течение своей блистательной карьеры WDR также предоставил ей возможности играть в театре и давать чтения, а также в фильмах с известными режиссерами, такими как Райнер Вернер Фассбиндер.

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