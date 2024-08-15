- Курящий прокурор покидает Мюнстерское "места преступления"

Один из самых популярных команд "Tatort" из Германии столкнулся с серьезной потерей. Как объявил WDR 15 августа, ветеран Мехтильд Гроссманн покидает криминальную серию. В "Таторте" из Мюнстера она играла государственного прокурора Вильгельмину Клемм с самого начала. Она появится в трех еще не показанных эпизодах сериала, но после этого покинет проект.

Звезда "Таторта" Мехтильд Гроссманн остается верной актерскому ремеслу

"Когда последний Мюнстерский "Таторт" со мной будет показан в конце 2025 года, мне будет 77 лет, и я не собираюсь прекращать работу. Я продолжу играть в театре и давать чтения, предпочтительно с музыкой", - буквально заявила Гроссманн в заявлении WDR.

Она также поблагодарила своих коллег. "Было честью и удовольствием работать с Кристиной Уршпрух и Бьорном Майером, долгие годы с Фридерике Кемптер и замечательным Ваттером - Клаусом Д. Клауснитцером, и, конечно же, с Акселем Прайлем и Яном Йозефом Лиферсом в течение 23 лет. Спасибо". Если WDR когда-нибудь понадобится кто-то на роль зловещего убийцы в будущем, Гроссманн добавила, что она готова к сотрудничеству.

С первого Мюнстерского "Таторта" нынешнего состава с участием Прайля и Лиферса в 2002 году Гроссманн является постоянным членом команды. Зрители полюбили ее персонажа, курящего государственного прокурора с характерным низким голосом, который не стеснялся в выражениях. "Дорогая Мехтильд Гроссманн: спасибо за столько замечательных лет криминального развлечения!" - сказал Александр Бикель, руководитель отдела художественного вещания WDR, по случаю ее предстоящего ухода.

46-й и следующий "Таторт" Мюнстер, под названием "Умирают только дважды", запланирован к показу в четвертом квартале 2024 года.

Несмотря на уход из сериала "Таторт", любимая актриса WDR Мехтильд Гроссманн остается преданной своей актерской карьере. Она планирует продолжать выступать в театре и давать чтения, часто сопровождаемые музыкой, до своего выхода на пенсию в 77 лет.

При разговоре о своих будущих ролях Гроссманн шутливо упомянула свою доступность для ролей зловещих убийц в WDR, если такая необходимость возникнет.

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