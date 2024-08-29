- Купите эти девять товаров, когда найдете их со скидкой:

Из-за инфляции стоимость продуктов питания растет, поэтому полезно планировать заранее и разумно распределять свои средства. Составление бюджета поможет следить за ценами во время покупок. Например, если вы работаете с еженедельным бюджетом, можно сделать оптовый закуп basics в начале недели. Так вы будете точно знать, сколько денег осталось на мелкие траты.

Нью-Йорк Таймс опубликовал список товаров, которые стоит покупать, когда они со скидкой, и эти советы применимы и к немецкому рынку. Но важно не только покупать со скидкой в больших количествах, но и знать, как их сохранить. Одним из самых ценных советов является заморозка. Например, можно заморозить масло или сыр без проблем. Сыр даже можно натереть и заморозить на потом. Для более подробных советов обратитесь к фотоальбому ниже.

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Включая советы из Нью-Йорк Таймс, разумно покупать со скидкой продукты питания, такие как масло и сыр, в больших количествах, так как их можно эффективно сохранить путем заморозки, что сохранит их качество и продлит срок хранения. При планировании еженедельного бюджета стоит учесть возможность выделения средств на покупку продуктов во время распродаж, что может существенно снизить расходы на необходимые товары.

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