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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Купаться в озере теперь можно без всяких забот

Высокие температуры привлекают многих людей к воде, но не везде качество воды хорошее.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- Купаться в озере теперь можно без всяких забот

Гости теперь могут плавать в берлинском Müggelsee без опасений. Из-за проблем с бактериями E.Coli управление по здравоохранению и социальным вопросам (ЛаГеСо) выдало предупреждение на прошлой неделе, советующее воздержаться от купания. Однако недавние тесты качества воды на пляже Müggelsee показали, что вода снова безопасна для купания, объявило ведомство.

Согласно Федеральному министерству охраны окружающей среды, эти бактерии находятся в кишечнике человека и животных и могут попадать в водные объекты через сточные воды. Их присутствие указывает на фекальное загрязнение воды.

Проблемы с водорослями

Высокие летние температуры продолжают вызывать проблемы с водорослями во многих водных объектах, сообщило ЛаГеСо. Качество воды на Даме ограничено в районах Шmöckwitz, Große Krampe и Bammelecke. То же самое относится к Унтерхавелю в районах Груневальдтурм, Kleine Badewiese, Breitehorn, Липер Бucht, Radfahrerwiese, Großes Fenster, Strandbad Wannsee и Alter Hof.

Управление предупредило о купании в мутной воде и посоветовало, особенно детям, избегать районов с зелеными и голубыми полосами. В противном случае это может привести к раздражению кожи и аллергическим реакциям у чувствительных людей.

Европейский союз выступает за ужесточение стандартов качества воды для защиты своих граждан, учитывая многочисленные случаи загрязнения различных водных объектов по всему континенту. Несмотря на улучшение качества воды в Müggelsee, сохраняются опасения по поводу цветения водорослей, с ЛаГеСо выдающим предупреждения о купании в определенных районах Дамы и Унтерхавеля.

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