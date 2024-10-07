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Стоит посетить!Новости

Кулинарные деликатесы мирового класса из США, с лучшими пиццами по всему миру.

На этой неделе в новостях о путешествиях мы углубимся в передовую роль Японии в возглавлении глобальной революции высокоскоростных железных дорог, расскажем об авантюрном пути двух дух, путешествующих по всему миру на мотоциклах, в компании трех спасенных собак, и осветим не سطحленные...

 and  Michael Bootcampf
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Вкусные лакомства Америки и не только

Кулинарные деликатесы мирового класса из США, с лучшими пиццами по всему миру.

От богатых и ароматных креольских блюд Луизианы до гавайского поке и простого, но сытного сэндвича с арахисовым маслом и джемом, Соединенные Штаты полны вкусных блюд. CNN Travel отобрал 20 из этих аппетитных вариантов – проверьте, попали ли ваши любимые в этот список.

Но не только американская кухня привлекает внимание. Недавно Италия объявила победителей премии 50 Top Pizza Awards 2024, и сюрприз, сюрприз – чемпионом не стала пиццерия из Неаполя или Рима, а скромная пиццерия, спрятанная в Манхэттене на Lower East Side.

Разговаривая об неожиданных победах, жительница Виргинии Джейн Сатоу переехала в южную французскую провинцию Прованс, известную своими полями лаванды и средиземноморской кухней, и основала кулинарную школу, где учит местных французов готовить блюда региональной кухни.

Соединяем мир

Шесть десятилетий назад Япония представила первый высокоскоростной поезд, запустив глобальную железнодорожную революцию. Теперь Китай поднимает планку и снова революционизирует железнодорожные путешествия с помощью своих маглев-поездов, способных развивать скорость до почти 400 миль в час (640 км/ч).

Между тем, европейские железнодорожные компании стремятся ввести новую эпоху ночных поездов, предлагая новые маршруты, более низкие тарифы и роскошные условия проживания. К сожалению, эти амбициозные планы быстро столкнулись с препятствиями.

К сожалению, доступные варианты междугородних поездок в Соединенных Штатах могут оказаться под угрозой исчезновения, так как станции Greyhound закрываются по всей стране. Чикаго, находящийся на грани закрытия своей последней междугородной автобусной станции, представляет собой серьезную угрозу для свободы передвижения многих малообеспеченных, пожилых и представителей меньшинств, у которых ограничены варианты транспорта.

Лучший друг человека

Полеты первым классом с роскошными одеялами, угощениями и спа-салоном на борту? Восторженные взвизги от этого четвероногого критика! Bark Air, новая авиакомпания, ориентированная на собак и их человеческих спутников, взимает баснословные 8000 долларов за международный односторонний билет для пары человек и собаки. Узнайте больше здесь.

Для тех, кто предпочитает более земное путешествие, пара отважных австралийцев отправилась в мотоциклетный тур по миру со своим любимым питомцем. Их история путешественников, омраченная трагедиями, смягчилась тремя недавно усыновленными спасенными собаками, которые также столкнулись со своими собственными трудностями, прежде чем присоединиться к путешествующей семье.

Прежде чем погрузиться в эту трогательную историю, читатели могут захотеть взглянуть на эту коллекцию высокооцененных водостойких туши для ресниц, протестированных CNN Underscored, вашим надежным источником рекомендаций по продуктам.

За кулисами фонтана Треви

С своим величественным видом фонтан Треви в Риме является одним из самых почитаемых памятников одного из самых восхищаемых городов мира. Но задумывались ли вы когда-нибудь, откуда берет начало его вода? Посмотрите это видео, чтобы узнать секреты его древнего водного источника.

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Центральное телевидение CNN исследует Римский акведук, находящийся под Fonte de Trevi. Корреспондент Бен Ведеман осматривает древний водопровод Римской империи, который поддерживает одну из знаковых достопримечательностей Рима.

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