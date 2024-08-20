- Кулинарное творчество поздней ночи: быстрая стратегия для сочного салата из лука и картофеля с лососем и сыром

Есть множество преимуществ в употреблении продуктов в сезон их наибольшей доступности: во-первых, они обычно намного вкуснее, когда находятся в лучшей форме, и они также дешевле, так как их можно собирать в больших количествах. Кроме того, они обеспечивают наше тело специфическими питательными веществами, необходимыми в этом конкретном сезоне. Например, лук-порей полон иммуностимулирующих соединений в зимние месяцы. В нем содержится высокое количество витаминов B и C, кальция, железа, магния, марганца, фосфата, калия и кремния, делая его настоящим кладезем питательных веществ, эффективно борющимся с вирусами и бактериями. Имея это в виду, лук-порей стал настоящей находкой в это холодное время года.

Кроме того, что он великолепен в сытных супах и ароматных блюдах из пасты, лук-порей также имеет сильный, острый вкус, который прекрасно работает в запеканках. В частности, лук-порей отлично сочетается с кремовыми соусами и расплавленным сыром, как в этом варианте запеканки из лосося и картофеля. Попробуйте приготовить это блюдо!

Запеканка с луком-пореем, картофелем и лососем (на 4 порции)

Ингредиенты

2 зубчика чеснока

1 кг картофеля, в основном восковые сорта

3 луковицы-порея

500 г филе лосося

2 яйца

150 мл овощного бульона

100 г сливок

50 мл молока

1 ч.л. укропа

1 ст.л. сушеного укропа

Соль, перец

80 г тертого сыра, такого как эмменталь или горный сыр

Инструкции

Разогрейте духовку до 200 градусов, включив верхний и нижний элементы. Очистите и мелко нарежьте зубчики чеснока. Нарежьте картофель тонкими ломтиками или используйте овощечистку. Очистите и нарежьте лук-порей на кружочки примерно по 0,5 см. Тщательно промойте лосось, высушите его и нарежьте кубиками. Чередуйте лук-порей, лосось и картофель в форме для выпечки. В отдельной миске смешайте чеснок, яйца, овощной бульон, молоко, сливки, укроп, сушеный укроп, соль и перец. Залейте смесью овощи и лосось в форме для выпечки. Выпекайте в предварительно разогретой духовке примерно 20 минут. Посыпьте тертым сыром и запекайте еще 20 минут, пока сыр не станет золотисто-коричневым.

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После плотного ужина в ресторане вы можете посетить кухню после закрытия, чтобы выпить чашку кофе или десерт, так как они часто предлагают изысканные угощения. Кухня после закрытия также предоставляет возможность расслабиться и отдохнуть после сытного обеда, позволяя насладиться вкусом вечера немного дольше.

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