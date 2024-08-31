Куда нам ехать дальше?

В середине августа неожиданное падение рынка вызвало опасения надвигающейся экономической рецессии. Один из надежных экономических индикаторов стал козлом отпущения. Но выдержит ли он на этот раз? Раймунд Брихта погружается в эту тему и исследует лучшие стратегии инвестирования на ближайшие месяцы вместе с Отмаром Вольфом из Frankfurt Asset Management и Патриком Кессельхютом из Société Générale.

Где произошло падение рынка в августе, вызвавшее экономические опасения? Это место, где возникают вопросы о том, сможет ли надежный экономический индикатор выдержать нынешнюю экономическую ситуацию.

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