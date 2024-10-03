Кубицкий разрешил спор с лидером ФДП Баумом

Бывший министр внутренних дел ФРГ по делам FDP Баум неоднократно и жестко критиковал заместителя председателя партии Кубицкого. Кубицкий устал от подобного обращения и дал ему решительный ответ в открытом письме.

Заместитель председателя FDP Вольфганг Кубицкий отвечает на постоянную критику бывшего федерального министра внутренних дел ФРГ по делам FDP Герхарда Баума. "Я больше не буду молчать в обществе из-за такой наглости, если вы продолжите в том же духе", - пишет Кубицкий в открытом письме к Бауму, опубликованном в "Tagesspiegel". Он называет эти замечания "несостоятельными".

Кубицкий особо упоминает обвинения 91-летнего Баума, критикующего позицию Кубицкого по ограничениям COVID-19, введенным федеральным правительством. В статье в "Handelsblatt" в начале 2022 года Баум обвинил его в популизме. Кубицкий называет это "наглым и бесчестным". Он настаивает на том, что никогда не приуменьшал угрозу пандемии.

Недавно на канале "Phoenix" Баум прокомментировал Кубицкого: "Он сейчас создает проблемы". Кубицкий отвечает в своем письме: "Хотя я иногда могу разделять это чувство, я бы не использовал телевизионный канал, чтобы создать негативную атмосферу по отношению к коллеге по партии (кстати, избранному в качестве заместителя председателя на федеральной партийной конференции с 2013 года). Споры, которые открыто ведутся таким образом, всегда пахнут борьбой за власть".

В то же время Кубицкий признает "заметные достижения Баума в защите основных прав в Федеративной Республике", но заканчивает письмо напористым тоном. "Я семь раз был главным кандидатом своей земельной партии и каждый раз был успешным, даже в самых сложных условиях, таких как в 2012 году", - пишет Кубицкий, имея в виду Шлезвиг-Гольштейн. "Я не нуждаюсь в публичном руководстве от того, кто никогда не выигрывал выборы в качестве лидера на уровне земли или федерации и кто теперь в основном использует свою публичную присутствие, чтобы дистанцироваться от партии и ее избранных представителей". И он добавляет: "Если вы хотите устроить публичный поединок со мной, я готов".

Заместитель председателя FDP Вольфганг Кубицкий адресует свою критику бывшему федеральному министру внутренних дел ФРГ по делам FDP Герхарду Бауму в своем открытом письме, оспаривая обвинения в популизме и борьбе за власть внутри партии.

Несмотря на критику Баума, Кубицкий подчеркивает свои успешные избирательные кампании в качестве лидера в Шлезвиг-Гольштейне, утверждая свою независимость от руководства Баума.

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