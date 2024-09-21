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ПолитикаНовостиВыборы в Ландтаг Бранденбурга

Кто в Потсдаме?

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
После выборов в Бранденбурге, какие варианты коалиции возможны в ландтаге Потсдама?
После выборов в Бранденбурге, какие варианты коалиции возможны в ландтаге Потсдама?

Кто в Потсдаме?

После предстоящих выборов в ландтаг Бранденбурга прогнозы предполагают узкую победу для существующей красно-зелено-черной коалиции, при условии, что Зеленые пройдут в ландтаг. Однако шансы Зеленых преодолеть пятипроцентный барьер голосов неопределенны.

Недавние опросы, проведенные незадолго до выборов, показывают, что Зеленые, Левые и Свободные избиратели все находятся далеко ниже критического порога. Это поднимает вопрос о возможных вариантах коалиции в ландтаге Бранденбурга. Взглянем на ntv.de коалиционный калькулятор с последними данными опросов:

Помните, данные для коалиционного калькулятора обновляются непрерывно.

Социальные демократы опрашиваются в диапазоне от 22 до 27 процентов в Бранденбурге, демонстрируя довольно устойчивую поддержку. Действующий министр-президент и кандидат от СДПГ Диетмар Вайдке продвигает свою партию, чтобы остаться самой сильной силой в этом восточногерманском штате. Тем не менее, Альтернатива для Германии (АфД) вела в опросах относительно стабильно в последние недели, although their narrow lead has noticeably diminished in recent polls.

Альтернатива для Германии (АфД) потенциально может стать крупнейшей фракцией в ландтаге, подобно ситуации в Тюрингии. Однако лидер фракции АфД Ханнес-Кристиан Берндт не имеет шансов на эффективное формирование правительства. Он находится в политической изоляции в Потсдаме без союзников.

АфД также рискует повторить сценарий выборов в ландтаг 2019 года, когда они были лидерами опросов перед выборами, но в итоге уступили СДПГ в день выборов. Диетмар Вайдке, который служил министром-президентом в Бранденбурге с лета 2013 года, надеется на это.

Опытный политик СДПГ пользуется широкой популярностью. Почти половина опрошенных хотят, чтобы он остался министром-президентом. Диетмар Вайдке стратегически мыслит. Если АфД победит, он обещает уйти. "Если АфД придет первой, я не могу остаться министром-президентом", - сказал Вайдке прямо. Если результаты выборной ночи не будут существенно отличаться от последних опросов, это может даже быть достаточно для того, чтобы социал-демократ сформировал математически жизнеспособную двухпартийную коалицию с ХДС.

Три партии, кроме АфД?

Судьба Бранденбурга зависит от голосов, полученных другими партиями. ХДС потенциально может достичь до 16 процентов с своим кандидатом Яном Реманном, обеспечив себе третье место в Потсдаме.

Если Зеленые, Левые и Свободные избиратели не преодолеют пятипроцентный барьер в ночь выборов, важно, как будет складываться ситуация в отдельных округах: если одна из этих партий получит прямое место в одном из 44 избирательных округов Бранденбурга, она все еще может попасть в ландтаг через основной мандатный пункт. Согласно государственному комиссару по выборам, "только партии, политические группы или списки, получившие пять процентов действительных вторых голосов в избирательном округе или выигравшие хотя бы одно место в избирательном округе, получат право войти в ландтаг".

Если ни Зеленые, ни Левые, ни Свободные избиратели не смогут этого сделать, Вайдке придется подумать о новых сценариях коалиции в случае победы. В этом случае в ландтаге Бранденбурга будет только четыре (вместо нынешних шести) партии. СДПГ придется построить правительство на основе красно-черно-фиолетовой коалиции, а не нынешней "Кении" коалиции.

В свете неопределенности в отношении способности Зеленых преодолеть пятипроцентный барьер голосов на предстоящих выборах в ландтаг Бранденбурга, варианты коалиции в ландтаге Бранденбурга становятся предметом обсуждения. Как указано в ntv.de коалиционном калькуляторе, Зеленые, вместе с Левыми и Свободными избирателями, в настоящее время опрашиваются ниже критического порога, что может повлиять на формирование нового правительства.

Если Зеленые, Левые и Свободные избиратели не смогут войти в ландтаг Бранденбурга через основной мандатный пункт, СДПГ может needing to consider alternative coalition scenarios for government formation, such as a red-black-purple coalition, rather than maintaining the current red-green-black coalition government.

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