Я знаменитость... Вытащите меня отсюда! - Кто в любимом кругу?

15 августа на RTL+ стартовал "Я — звезда: Битва джунглей легенд", а с 16 августа (в 20:15) он также доступен на RTL. Бывшие участники "Джунглькампа" снова отправятся на приключения в ЮАР. Но кто имеет шанс выиграть €100,000? Взгляд на их выступления в сезонах "Джунглькампа" или других форматах реалити может дать некоторое представление.

Винфрид Глатцедер

Актер Винфрид Глатцедер (79) — самый старший участник летнего лагеря звёзд. Он участвовал в восьмом сезоне в 2014 году и занял пятое место из одиннадцати. После этого он сосредоточился на своей актёрской карьере и держался подальше от телевидения. Сможет ли он справиться с испытаниями реалити-шоу, остаётся загадкой. "Я интересуюсь, смогу ли я выдержать сумасшедшую компанию в лагере", — говорит Глатцедер в интервью RTL. "Но я вижу это как вызов и с нетерпением жду, как всё пойдёт".

Дэвид Ортега

Участник "Большого брата" и бывший актёр "Кёльн 50667" Дэвид Ортега (38) был в составе десятого сезона в 2016 году и занял десятое место из двенадцати. Он был первым, кого выгнала аудитория, и перед ним двое участников ушли добровольно или по медицинским причинам. Безработный актёр, живущий веганом, хочет использовать джунгли как толчок для своей карьеры. После долгого отсутствия на реалити-шоу Ортега также является загадкой, но он гарантированно привлечёт внимание своей новой внешностью с длинными волосами и бородой.

Ханка Раквиц

Бывшая участница "Большого брата" Ханка Раквиц (55) заняла почётное второе место из двенадцати в сезоне 2017 года, уступив Марку Терезни. "Мои неудобства и страхи теперь лучше, и теперь много личности проявляется", — обещает она. Но правда ли это, и помешает ли её отсутствие опыта в реалити-шоу в последнее время другим "профессионалам"? После своего участия в "Джунглькампе" Раквиц в основном держалась подальше от публичного внимания, изолировалась и избегала других телеформатов.

Мола Адебиси

Ведущий Мола Адебиси (51) был в составе в 2014 году. Бывший ведущий VIVA занял только восьмое место. Он и его жена Аделина Зилаи (36) также выбыли как вторая пара подряд в шестом эпизоде "Летнего дома звёзд — Битва пар". "Моя основная цель — похудеть", — объяснил он перед легендами джунглей. Но будет ли он сосредоточен на задачах, которые могут привести его к победе?

Сара Кнаппик (37) произвела фурор своим участием в "Джунглькампе" в 2011 году, в итоге уйдя из шоу на восьмом месте из одиннадцати участников, став пятым, кто ушёл добровольно. Она отказалась от задач, таких как "Из грязи" и "Через стену", заработав себе титул "отказника от задач" в летнем выпуске. Несмотря на шесть попыток, она не смогла выиграть в шоу, таких как "Проми Биг Брат" или "Битва звёзд реалити". Но она по-прежнему мотивирована, заявляя: "Мой настрой всё ещё есть. Я хочу обрести свой покой и выставить себя на испытание".

Джорджина Флёр

Джорджина Флёр (34), бывшая участница "Бachelor", стремилась к короне в 2013 году, но в итоге заняла шестое место из двенадцати. С семью выполненными задачами она входит в число звёзд с самым большим количеством задач с момента начала шоу. Она признаётся: "Я боюсь всего: всех вещей, всех животных, других кандидатов, погоды, задач". Но она настроена на победу, заявляя: "Я хочу выиграть корону джунглей и сделаю всё, что в моих силах. Я боец и была успешной в других форматах реалити".

Джиулия Зигель

Джиулия Зигель (49), диджеи, участвовала в четвёртом сезоне в 2009 году, уйдя из-за боли в спине и заняв пятое место из десяти. Она была четвёртой звездой, ушедшей добровольно. Она также не выиграла в интенсивных играх, таких как "Летний дом звёзд" (2017), "Битва звёзд реалити" (2023) или "Пятьдесят" (2024). Но она выиграла "Проми под пальмами" в 2021 году, хотя финал не был показан из-за смерти участника.

Элена Мирас

Элена Мирас (32), ветеран шоу свиданий и победительница "Любви Острова", имеет опыт в различных форматах реалити. В четырнадцатом сезоне в 2020 году она заняла шестое место из двенадцати. Затем она выиграла "Летний дом звёзд" с бывшим партнёром Майком Хейтером и "Битву звёзд реалити" в 2022 году. Её менталитет победителя может помочь, но её отношения с другими участниками могут стать проблемой, как видно из её прошлых споров с Данни Бюchner, Раулем Рихтером и Свеном Оттке.

Кадер Лот

Кадер Лот (51), ещё один ветеран реалити-шоу, заняла пятое место из двенадцати в 2017 году. Она предупреждает: "Я как тикающая бомба. Никто не должен со мной связываться". Она участвовала в шоу, таких как "Альм" (победитель), "Бург", "Битва звёзд реалити" и "Летний дом звёзд".

Даниэла Бюхнер (46), известная по участию в реалити-шоу, заняла третье место в 14-м сезоне (2020) и установила рекорд по количеству выполненных заданий - двенадцать. Она покинула задачу "Ге-Фахрштур". Также она принимала участие в шоу "Летний дом звезд", "Проми Биг Брат", "Большое проми-извинение", "The 50" и "Королевы реальности", но не выиграла ни в одном из них.

Бывший футболист Торстен Легат (55) занял третье место из двенадцати в 2016 году, уступив только Мендернесу Багчи и Софии Вольерсхайм. В лагере он прославился угрозами проблем и демонстрацией больших амбиций и решимости. С тех пор он регулярно появляется в Джунглекампе, был специальным гостем в 2019 и 2020 годах.Теперь этот "Летний дом" хочет выиграть Джунгелькрон с помощью своей физической и умственной силы.

Джиджи Бирофио

Телевизионный сердцеед Джиджи Бирофио (25) очаровал зрителей своим непринужденным характером в 16-м сезоне и занял второе место из двенадцати в прошлом году, уступив только Джиамиле Роу. Ранее он прославился благодаря шоу свиданий "Экс на пляже". В отличие от Джунглекампа, он не добился такого же успеха в шоу "Кampf der Realitystars" или "Sommerhaus der Stars", даже был исключен из последнего вместе со своим тогдашним партнером.

Эрик Штехфест

В лагерь вошел еще один принц: бывший актер "GZSZ" Эрик Штехфест (35), который занял второе место из одиннадцати в сезоне 2022 года, уступив только Джунгелькоролю Филипу Павловичу. Мотивированный, он говорит: "Я Джунгельпринц, я повзрослел за последние два года, теперь пришло время стать королем". Он также считает свой предыдущий опыт в Южноафриканском Джунглекампе 2022 года преимуществом. В 2019 году он выиграл "Танцы на льду" и получил больше опыта в шоу "Sommerhaus der Stars" в 2023 году.

Если бы зрители голосовали, Элена Мирас (около 643 000) и Джиджи Бирофио (около 533 000) могли бы иметь хорошие шансы на победу, так как у них самое большое количество подписчиков в Instagram. За ними следуют Джорджина Флёр (около 400 000), Дэнни Бюхнер (около 340 000), Кадер Лот (около 244 000), Джулия Зигель (около 208 000) и Эрик Штехфест (около 182 000). За ними следуют Сара Кнаппик (почти 95 000), Дэвид Ортега (почти 79 000), Торстен Легат (почти 57 000) и Мола Адебиси (почти 31 000). Ханка Раквиц и Винфрид Глатцедер не имеют профилей в Instagram.

Винфрид Глатцедер, возможно, захочет связаться со своим "любимым кругом" коллег-актеров в джунглях, упомянув свою заинтересованность в том, чтобы справиться с "безумной компанией" ветеранов телереалити.

Дэвид Ортега может поделиться своим планом использовать "любимый круг" своих фанатов в джунглях, надеясь, что его новый образ привлечет их внимание и поможет ему во время пребывания.

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