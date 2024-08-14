Кто сможет наконец-то выдумать эффективное экономическое послание, может выиграть Белый дом.

Но оба претендента предпримут новые попытки убедить американцев, что могут обеспечить процветание в течение следующих трех дней. Бывший президент Дональд Трамп постарается выступить против роли Камалы Харрис в экономике Байдена в среду в Северной Каролине. Вице-президент отправится в критически важное колеблющееся штат в пятницу с первой крупной политическим речью своей кампании, как сообщают помощники, которая предоставит ответы на то, как она будет снижать цены.

Экономика США восстановилась от пандемии COVID-19 сильнее, чем у многих других развитых стран. Но в течение многих лет многие американцы чувствовали себя зажатыми, и президенты 21 века боролись с политическими последствиями неравенства, порожденного глобализацией.

Трамп, нашедший плодородную политическую почву среди экономического упадка в 2016 году, в этом году потратил больше времени на оскорбления, подстрекательство к расовой розни и жалобы на свои личные обиды, чем на разработку подробных планов помощи рабочим. Его гипербола - например, предупреждение о надвигающейся Великой депрессии - лишена серьезности. И его ностальгическая ревизионистская версия экономического управления в первой половине срока игнорирует тот факт, что его главная инициатива - огромная налоговая скидка - сделала гораздо больше для обогащения богатых, чем для рабочих американцев.

Президент Джо Байден посвятил свою внутреннюю повестку дня восстановлению экономической справедливости и стремился возродить производство и отремонтировать ветшающую инфраструктуру страны. Но его большие расходные планы способствовали росту инфляции, которая причинила боль многим американцам. И он часто казался упрекающим избирателей за то, что они не дают ему заслуженного кредита за свои законодательные успехи, когда они борются в трудные времена.

До сих пор Харрис говорила только в самых общих чертах о том, как она будет снижать цены и убеждать американцев, что экономика, сравнительно здоровая, скоро начнет работать на них. Вице-президент находится на волне эйфории в своей партии и ликвидировала опросы Байдена против Трампа. Но она все еще находится на опасном пути.

В качестве фактического инцидента в этой гонке Харрис уязвима для любых внезапных изменений в экономической конъюнктуре. Трамп сразу же объявил о "крахе Камалы" после однодневного обвала на фондовых рынках на прошлой неделе. Он не был так громок, как фондовые индексы восстановили большую часть своих потерь с тех пор. Но противоречивые экономические сигналы создают основу для опасных нескольких месяцев для вице-президента. В течение одного только вторника новая статистика показала, что индекс производительских цен, показатель оптовой инфляции, замедлился в июле. Но в то же время Home Depot предупредила, что потребители становятся пессимистичнее.

Голосующие могут начать получать больше ясности по экономике на этой неделе, поскольку динамика трансформированной кампании вынуждает Трампа и Харрис быть конкретными. Лагерь республиканского кандидата спешит связать свою новую оппонентку с предполагаемыми провалами Байдена, прежде чем Харрис получит шанс определить себя.

"Трудящиеся американцы страдают из-за опасно либеральных политик администрации Харрис-Байдена", - заявило в заявлении кампания Трампа, объявляя о его выступлении в Ашвилле, Северная Каролина, в среду днем. "Цены невероятно высоки, и стоимость жизни резко возросла - оставив тех, кто живет на фиксированный доход, в неведении, смогут ли они себе позволить базовый уровень жизни в будущем".

Харрис быстро заполняет неопределенность в отношении того, как она будет управлять экономикой из Овального кабинета. Вице-президент часто путешествовала, чтобы поддержать политики администрации Байдена-Харрис в последние четыре года, но еще не наложила свой личный отпечаток на политику. Она будет рядом с президентом в четверг в пригороде Мэриленда для их первого официального совместного появления после того, как он покинул гонку, где они обсудят шаги, которые они предпринимают для снижения цен для американского народа. На следующий день Харрис выступит с крупной речью в Роли о своих экономических планах, как сообщается, которые будут сосредоточены на снижении затрат для семей среднего класса и борьбе с "корпоративным ценообразованием".

Трамп снова промахивается

Не сложно придумать простые кампанейские темы, которые могли бы помочь Трампу вернуться после того, как он был застигнут врасплох сменой демократов с Байдена на Харрис.

Республиканские операторы явно разочарованы тем, что бывший президент не оставил свои личные страсти и поведение, которые отталкивают критически важных пригородных избирателей в ключевых штатах, чтобы сосредоточиться на экономике, границе и глобальных вызовах.

"Вы должны сосредоточиться", - сказал в понедельник политический комментатор CNN Скотт Дженнингс, передавая сообщение Трампу через появление с Андерсоном Купером. "Вы не выиграете гонку, ссорясь с другой кампанией о размере толпы и тому подобном, что не особо волнует большинство американцев. Люди все еще находятся в плохом настроении из-за страны. Люди считают, что страна вышла из колеи. Они все еще злы из-за цен на еду. Они все еще злы из-за экономической тревоги в своих жизнях".

Другой республиканский стратег, Брэд Тодд, сказал Каси Хант из CNN во вторник, что "проблема в том, что бывший президент Дональд Трамп должен сфокусировать свое сообщение, когда он перед камерой, и он является большим, большим частью того, как кампания коммуницирует. Он должен сузить его и сосредоточиться на том, что избиратели получат, если выиграет Камала Харрис".

В понедельник во время двухчасовой дружеской беседы с техническим гигантом Илоном Маском Трамп все же коснулся некоторых экономических вопросов, касающихся инфляции и производства энергии. «Выборы скоро, и людям хочется услышать о состоянии экономики и о том, что они не могут позволить себе продукты», – сказал бывший президент. Однако вскоре он углубился в подробности перепроектирования новых самолетов ВВС и восхищался количеством зрителей прямой трансляции. Аргументы Маска в пользу экономики звучали более убедительно, чем у Трампа. А на предвыборном пути вице-президентский кандидат Трампа, сенатор Дж.Д. Вэнс из Огайо, держался более строгой экономической линии.

Харрис демонстрирует сочувствие с ноткой популизма

Трехнедельный политический медовый месяц Харрис, похоже, не закончится, и он может получить дальнейший импульс на следующей неделе, когда в Чикаго состоится национальная конференция Демократической партии. Это мероприятие будет посвящено укреплению образа Харрис и расширению ее апелляции к среднему классу американцев – особенно в экономических вопросах. И она получит пользу от усилий двух самых талантливых ораторов своей партии, Билла Клинтона и Барака Обамы.

Президенты 42-го и 44-го созывов могли бы особенно помочь. В 2012 году Клинтон произнес захватывающую речь, четко сформулировав аргументы, которые Обама сам не смог эффективно представить во время своей переизбирательной кампании. Обама, пытавшийся одновременно взять на себя ответственность за экономическое восстановление после Великой рецессии и беспокоясь о том, что это может разозлить все еще недовольных состоянием экономики избирателей, с благодарностью назвал своего демократического предшественника «секретарем по объяснению вещей».

Демократы обнадежены некоторыми свидетельствами того, что взлет Харрис начал смягчать уязвимость партии в вопросе экономики. В опросе CNN, опубликованном в начале июля, до того, как Байден выбыл из гонки, экономика была самым важным вопросом для избирателей. И 51% из них доверяли Трампу в этом вопросе, а только 32% выбрали Байдена. Но в новом опросе NPR/PBS NewsHour/Marist, проведенном на прошлой неделе, Харрис сократила отставание от бывшего президента всего на 3 пункта по этому вопросу. Опрос New York Times/Siena College за выходные также показал, что она сократила отставание от Трампа по экономическим вопросам в ключевых штатах-скакунах.

Но с тем, как Трамп ищет возможность отрицательно определить Харрис, особенно в вопросе экономики, ей нужно действовать быстро.

В то время как ее напарник, губернатор Миннесоты Тим Уолз, наслаждается нападками на Трампа – например, обвиняя его в том, что он развалил экономику плохим управлением пандемией COVID-19, – Харрис делает стратегические корректировки. Она уже разозлила Трампа, взяв на себя его схему отмены федеральных налогов на чаевые – игра, в которую играют оба кандидата за рабочих в горячей точке Невада.

И она немного меняет тон.

«Слушайте, наша экономика в целом показывает хорошие показатели, но цены на повседневные вещи, такие как продукты, все еще слишком высоки. Вы знаете это, и я знаю это», – сказала Харрис в Финиксе на выходных, отметив, что как генеральный прокурор Калифорнии она боролась с схемами ценового сговора. «Когда я стану президентом, я продолжу эту работу, чтобы снизить цены. Я буду бороться с большими корпорациями, которые незаконно завышают цены. Я буду бороться с корпоративными арендодателями, которые необоснованно повышают арендную плату для рабочих семей. Я буду бороться с фармацевтическими компаниями и ограничу стоимость рецептурных лекарств для всех американцев.

«Все это говорит о том, что в отличие от Дональда Трампа, я всегда буду ставить на первое место средний класс и рабочих семей».

Это сочувствие с ноткой популизма может помочь Харрис нивелировать преимущество Трампа в самом важном вопросе выборов – особенно в жизненно важных штатах «Синей стены» Пенсильвании, Мичигана и Висконсина. Она надеется, что это поможет ей проложить путь в Овальный кабинет.

Экономическое восстановление в Соединенных Штатах не привело к снижению чувства неравенства у многих американцев, что является вызовом для президентов 21 века. Фокус Трампа на личных обидах и отсутствие серьезных экономических планов не помогло рабочим американцам, которые борются с высокими ценами и инфляцией.

Замедление индекса производительских цен в июле и предупреждение Home Depot о пессимизме потребителей создают тревожные несколько месяцев для вице-президента Харрис, чьи экономические планы еще не полностью раскрыты.

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