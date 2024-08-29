- Кто ожидает, что Вельькович останется?

"На данный момент мы не получили никаких конкретных предложений по Милошу. Поэтому я работаю на основе предположения, что он останется здесь с нами", - заявил Вернер на пресс-конференции в четверг перед домашним матчем против "Боруссии Дортмунд" (суббота, 15:30/Sky).

Если Велькович решит уйти, "Вердер Бремен" гарантированно найдет нового защитника до закрытия трансферного окна в ночь на пятницу. "В таком сценарии нам был бы нужен прямой заместитель", - объяснил Вернер.

В свете возможного ухода Вельковича "Вердер Бремен" будет сосредоточен на поиске нового защитника до закрытия трансферного окна в немецкой Бундеслиге. Если Милош решит остаться в клубе, Вернер упомянул важность наличия подходящей замены в составе немецкой Бундеслиги.

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