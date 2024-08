- Кто чего хочет в борьбе за бюджет на светофоре?

Они все еще не на одной волне. Прошло более пяти с половиной недель с тех пор, как три лидера коалиции "Светофор" объявили: бюджет на следующий год готов. Но уже давно ясно, что не все задуманное срабатывает. Есть еще financing gap более пяти миллиардов евро. И они снова ведут переговоры - канцлер Олаф Шольц, его министр финансов Кристиан Линднер и вице-канцлер Роберт Хабек - не обязательно всю ночь в канцелярии, но с видеозвонками из отпуска. Телефонная дипломатия в стиле "Светофор".

В сущности, речь идет о manageable sum. При общем бюджете в 480 миллиардов евро пять миллиардов не должны составлять большую разницу. Но правда и в том, что большая часть денег связана обязательствами, свободы для установления собственных приоритетов не так много. Но споры в коалиции "Светофор" касаются не только бюджета на 2025 год и основной ориентации финансовой политики между сбережением и долгами. Это также вопрос о том, кто прав, и кто уступает, особенно так близко к следующим федеральным выборам.

Прежде всего, Шольц и Линднер, которые в начале своего срока власти удивительно хорошо ладили, расходятся во мнениях. Черновой вариант бюджета должен быть представлен в Бундестаг в пятницу, но пока нет признаков сближения. Вместо этого есть расхождения, потому что Линднер поспешил с интерпретацией двух юридических мнений - и Шольц публично отчитал его в беспрецедентной манере. С тех пор вопрос стоит: кто же чего хочет на этих бюджетных переговорах?

Канцлер: Фанат необычных идей

Даже будучи министром финансов, политик от SPD Шольц был известен тем, что внезапно извлекал необычную идею из рукава в казалось бы безнадежных ситуациях. Нестандартное мышление работало хорошо с помощью ЕС во время пандемии коронавируса. Но и ошибалось: в прошлом году Конституционный суд отменил идею перепрофилирования миллиардов в виде корона-лоанов на защиту климата. Решение погрузило "Светофор" в серьезный бюджетный кризис - хотя Шольц неоднократно намекал, что не понимает решения суда.

Теперь канцлер говорит: "Возможно". Он имеет в виду планы о финансовой поддержке железной дороги и компании автодорог таким образом, чтобы это не считалось нарушением долгового тормоза. Юридические эксперты считают это, если и возможно, то лишь с оговорками - но Шольцу трудно уступить позицию, которую он занял. "Как-то это сработает", - можно было бы понять его слова.

Канцлера в переговорах движет его фракция. Фракция не только создает временное давление, но и руководитель фракции Рольф Мюценрих неоднократно требует, как мантру, большего долга из-за войны в Украине. Снижение социальных выплат для SPD табу. Есть много гнева, который в основном направлен на Линднера, но ставит канцлера в затруднительное положение.

Министр финансов: Страж долгового тормоза

Для лидера FDP Линднера новое исключение из долгового тормоза, вероятно, было бы крупнейшим поражением. Он обосновывает свой отказ необходимостью платить проценты в течение лет. В то же время долговой тормоз также является одной из самых важных тем предвыборной кампании FDP, которая борется за свое политическое существование.

Линднер также четко дал понять: его бюджет должен быть юридически водонепроницаемым. Он однажды поверил идеям SPD-ведущей канцелярии и получил пощечину от Конституционного суда. "Это больше не повторится", - подчеркнул мужчина от FDP в интервью ZDF летом. Если где-то есть даже малейшее юридическое сомнение, Линднер хочет нажать на тормоз.

Он еще не представил публично реальных решений. Некоторые в коалиции "Светофор" видят его участие лидеров коалиции в бюджетных переговорах, которые обычно ведет министр финансов в одиночку, как признак слабости. Другие обвиняют его в уклонении от ответственности.

Вице-канцлер: Качает головой

Третий в трио, вице-канцлер Хабек, кажется, держится в стороне. После долгого молчания он выразил максимальное раздражение по поводу коммуникационного поведения других. Хабек, похоже, осознает, что он мало что может выиграть на теме бюджета. Для его "Зеленых" главным образом важно, чтобы не было значительных сокращений в климатических проектах.

В остальном, кажется, больше разочарования, чем чего-либо другого: "Зеленые" хотят инвестировать намного больше и готовы взять на себя долг. Но они также видят, что это не сработает в текущей коалиции. Конфликтная тема долгового тормоза - это то, что Хабек, скорее всего, сохранит для предвыборной кампании, которую он, вероятно, будет вести как кандидат в канцлеры от "Зеленых" в следующем году.

despite the ongoing negotiations, there's been no resolution yet from The Federal Parliament regarding the budget. The Chancellor, Olaf Scholz, is pushing for financial support that wouldn't count towards the debt brake, a position that's causing tension with Finance Minister Christian Lindner, who strongly opposes any violation of the debt brake.

Читайте также: